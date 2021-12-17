Türkiye Gazetesi

Dünyanın en kalabalık şehri ve dünyanın en kalabalık metropolitan alanlarından biri olan New York'ta inanılmaz bir kurtuluş hikayesi yaşandı. Eyalette bulunan bir apartmanda yangın çıkması üzerine, canını kurtarmak isteyen vatandaşlar apartmanın dışındaki boruya tutunarak 4 kat aşağı indi.



1 KİŞİ ÖLDÜ 8 KİŞİ YARALANDI

Manhattan bölgesinde yer alan çok katlı bir binada yangın çıktı. Binanın 4’üncü katındaki bir dairede çıkan yangının ardından 2 kişi, dairenin penceresinden bina dışındaki boruya tutunarak, 4’üncü kattan aşağı indi. Bina dışında bekleyen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar yangından kaçan 2 kişiye yardım etti. New York İtfaiye Departmanı tarafından müdahale edilen yangında, 1 kişi hayatını kaybederken, 4’ü itfaiye eri toplam 8 kişi yaralandı.



Yangının çıkış nedenini henüz bilinmezken, dairenin içinde birkaç elektrikli bisiklet bulunduğu ve yangının bisikletlerdeki bir elektrik kaçağının neden olabileceği belirtildi.

Yangından denize kaçarak kurtuldu Yunanistan’da orman yangınları, başkent Atina’ya 150 kilometre mesafedeki Eğriboz Adasında da etkili oldu. Bir ada sakini, yangınlardan kaçmak için kendisini Kochyli sahillerine attı.

Yangından kaçmaya çalışırken kaza yaptı, alevlerin arasında kalarak can verdi Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangından motosikletiyle uzaklaşırken kaza yapan bir kişi alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

İki kız kardeş evde çıkan yangından kedilerinin verdiği tepki sayesinde kurtuldu Ankara'da üç katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangında evdeki kedinin sesine uyanan iki kız kardeşin hayatı kurtuldu.