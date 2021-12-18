Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün yeni varyantı mutasyonu nedeniyle ülkeler yeni kararlar almaya başladı.

Hollanda’da artan Covid-19 vakaları ve Omicron mutasyonu nedeniyle yılbaşı öncesi karantina tedbirleri sıkılaştırılarak, yarından itibaren zorunlu olmayan tüm işletmelerin ocak ayı ortasına kadar kapatılmasına karar verildi.

Londra'da Omicron alarmı: Olağanüstü durum ilan edildi İngiltere'nin başkenti Londra'da, Belediye Başkanı Sadiq Khan, Covid-19’un Omicron mutasyonunun hızla yayılması ve vakaların artmaya devam etmesi üzerine başkentte olağanüstü durum ilan etti.

Omicron çocuklarda daha hızlı yayılıyor! Korunmak için bunlar şart Koronavirüsün yeni varyantı Omicron, aşı olmadıkları için 0-5 yaş arası çocuklarda daha hızlı yayılıyor. Uzmanlar, bu dönemde hastalıktan korunmak için çocukların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önem taşıdığını vurguluyor.