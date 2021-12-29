Türkiye Gazetesi

Facebook, Whatsapp ve Instagram’ı tek bir çatı altında toplayan Meta’nın Ceo’su Mark Zuckerberg, Hawaii’de Kauai adasında 450 bin metrekare arazi satın aldı. Meta’nın CEO’su 17 milyon dolarlık yeni arazi ile topraklarını daha da genişletti.

Zuckerberg’e, yerel halk bu sene ikinci olan satın alma işlemine tepki gösterdi. Adadaki birçok kişi Zuckerberg’in arazi alımlarını adanın tarihine saygı göstermeyen "yeni bir monarşi" olarak görüyor.

Zuckerberg, geçtiğimiz mart ayında, Kauai'de bir halk plajı ve faaliyetteki büyükbaş hayvan çiftliğini barındıran arazi için 53 milyon dolar ödemişti.



Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’in kişisel bilgileri internete düştü Facebook’un 553 milyon kullanıcısının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen kişisel bilgileri, internette yayımlandı.

Mark Zuckerberg bir günde 20 milyar dolar kaybetti | Mark Zuckerberg kimdir? Facebook, yılın ikinci çeyreğindeki bilançosunu açıklamasının iki saat ardından 150 milyar dolar kaybetti. Facebook’un kusucusunun kaybı ise 20 milyar dolar.