Lübnan’ın Miniyeh kentinin Al-Dhour bölgesinde savaştan kaçan Suriyelilerin kaldığı kampta büyük yangın çıktı. Çadırlar alevlere teslim olurken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Şu ana kadar ölü ya da yaralı olduğuna dair açıklama yapılmadı.

Lübnan şu anda savaştan kaçan yaklaşık 1.5 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Lübnan'da mülteci kampında patlama Lübnan'da mülteci kampında patlama Lübnan'da bulunan mülteci kampında patlama yaşandı. Bölgede yangın çıktı.

Lübnan'da mülteci kampında patlama oldu, ölü ve yaralılar var Lübnan'da mülteci kampında patlama oldu, ölü ve yaralılar var Lübnan'ın Baalbek vilayetinde Suriyeli mültecilerin kaldığı bir kampta meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.