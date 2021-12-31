Lübnan’ın Miniyeh kentinin Al-Dhour bölgesinde savaştan kaçan Suriyelilerin kaldığı kampta büyük yangın çıktı. Çadırlar alevlere teslim olurken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Şu ana kadar ölü ya da yaralı olduğuna dair açıklama yapılmadı.
Lübnan şu anda savaştan kaçan yaklaşık 1.5 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor.
Lübnan'da mülteci kampında patlama Lübnan'da bulunan mülteci kampında patlama yaşandı. Bölgede yangın çıktı.
Lübnan'da mülteci kampında patlama oldu, ölü ve yaralılar var Lübnan'ın Baalbek vilayetinde Suriyeli mültecilerin kaldığı bir kampta meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Lübnan'da Suriyelilerin bulunduğu mülteci kampı yandı
31.12.2021 - 00:32 | Son Güncelleme: 31.12.2021 - 00:32
Türkiye Gazetesi
Lübnan’ın Miniyeh kentinde Suriyelilerin kaldığı mülteci kampında yangın çıktı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı...
Lübnan’ın Miniyeh kentinin Al-Dhour bölgesinde savaştan kaçan Suriyelilerin kaldığı kampta büyük yangın çıktı. Çadırlar alevlere teslim olurken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Etiketler : lübnan,mülteci kampı,
815306 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/815306.aspx
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