Ordunun yönetime el koyduğu Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk görevinden istifa etti.
SUDAN'DA ASKERİ MÜDAHALE
Ordunun 25 Ekim'de olağanüstü halle hükümeti feshedip Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.
Askeri darbe ve siyasi anlaşmaya tepki gösterenler, hükümetin tamamen sivillere devredilmesi talebiyle ülke genelinde süresiz gösteriler başlatmıştı.
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