Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün Omicron varyantı, pek çok ülkede etkisini gösteriyor. Vaka sayılarındaki artışa karşı birçok ülkede tedbirler sıkılaştırıldı. ABD Başkanı Joe Biden, Omicron varyantının etkisiyle ülkedeki vaka sayılarının daha da artabileceğini belirterek, Pfizer'ın ağızdan alınan Kovid-19 ilacı siparişlerini 2 katına çıkardıklarını ifadesini kullandı.

Biden, sağlık ekibinden Covid-19'a ilişkin alacağı brifing öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Omicron varyantının son günlerde ülkede hızla arttığına işaret eden Biden, "Omicron oldukça bulaşıcı, gelecek günlerde Kovid-19 vakalarının daha da arttığını göreceksiniz." uyarısında bulundu.

Biden, Omicron'dan korunmak için en güvenli yolun aşı olmak olduğunu vurgulayarak, "Şu anda aşı olmamanın hiçbir bahanesi olamaz." yorumunda bulundu.

Pfizer'ın geliştirdiği ve ağızdan alınan Kovid-19 ilacının hastaneye yatma oranlarını ciddi oranda düşürdüğünü belirten Biden, "Ekibime, Pfizer ilacı siparişini 10 milyondan 20 milyona çıkarmaları için talimat verdim. Bu ilaçlar, gelecek aylarda halka ulaşacak." dedi.

ABD’de Covid-19’un Omicron varyantı nedeniyle son haftalarda hızla artan vaka sayısı, günlük bazda 1 milyon eşiğini aşmıştı.

Ülkedeki Kovid-19 verilerini derleyen Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, son 24 saatte test sonucu pozitif çıkanların sayısı 1 milyon 77 bin 605 olmuştu.

ABD'de Biden'a destek vermeyenlerin oranı rekor seviyeye ulaştı ​ABD'de yapılan "halk desteği anketlerinde", Başkan Joe Biden'ı desteklemediklerini bildirenlerin oranı yüzde 56'ya çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden uçakta mahsur kaldı ABD'nin başkenti Washington'da etkili olan kar yağışı nedeniyle federal ofisler ve okullar tatil edildi. Pek çok uçuşun iptal edildiği ABD’de, Başkan Joe Biden kar fırtınası nedeniyle uçakta mahsur kaldı.