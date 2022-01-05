Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda yatırımcıların vazgeçilmezi haline gelen kripto paraya bir yasak da Kosova'dan geldi. Kosova Ekonomi Bakanı Artane Rizvanolli, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Rizvanolli, enerji temini acil durum önlemleri için kurulan Teknik Komitenin tavsiyeleri üzerine ülke genelinde kripto para üretiminin yasaklanmasını öngören karar aldıklarını bildirdi.

Bakan "Bu Teknik Komitenin tavsiyelerine dayanarak, geçen hafta Kosova Cumhuriyeti topraklarında kripto para üretimini yasaklayan Acil Durum Önlemleri kararını aldım." dedi ve teknik komitenin küresel enerji krizinin sebep olduğu koşulların oluşturabileceği olumsuz etkilerine karşı iki toplantı gerçekleştiğini belirtti.

Kosova Ekonomi Bakanı Artane Rizvanolli ülke genelinde kripto para üretiminin durdurulduğunu bildirdi.

AMAÇ,ENERJİ KRİZİNİN ÜSTESİNDEN GELMEK

Kanun uygulayıcı kurumların bu karar doğrultusunda kripto üretim yerlerini belirleyerek tüm ilgili kurumların desteğiyle söz konusu faaliyetleri durduracaklarını vurgulayan Ekonomi Bakanı Rizvanolli, Kosova'nın yaşam koşullarını zorlaştırmadan enerji krizinin üstesinden gelmeyi amaçladıklarını kaydetti.

BİRÇOK ÜLKE YASAKLAMIŞTI

Kripto paraya yasak getiren ilk ülke Kosova değil. Geçtiğimiz aylarda Cezayir, Bangladeş, Çin, Mısır, Irak, Fas, Nepal, Katar ve Tunus' da kriptoyu yasaklayan ülkeler arasında. Hindistan ve Çin ise kripto paraya tam anlamıyla bir engel getirmesede bazı yatırım şirketlerine yasak getirmişti.

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