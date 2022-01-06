Türkiye Gazetesi

Doğu Akdeniz ve Ege’de gerilimi tırmandıran Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan, Ankara’nın hamleleri karşısında korkuya kapıldı. Atina’yı ziyaret eden Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Ferhan El Suud ile görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’ye yönelik hadsiz suçlamalarda bulundu.

Dendias, Türkiye’nin bölgede bugüne dek görülmemiş derecede büyük boyutlar kazanan saldırgan bir siyaset izlediğini savunarak “Türkiye bizden adalarımızı silahsızlandırmamızı isterken, Akdeniz’deki en büyük çıkarma kuvveti ve en büyük filosu ile adalarımız boyunca dizildi. Türkiye, bölgede bugüne dek görülmemiş derecede büyük boyutlar kazanan saldırgan bir siyaset izliyor. Yunanistan savaş tehdidi altındadır” ifadelerini kullandı.

Yunan Bakan’ın kışkırtıcı açıklamalarına Ankara’nın tepkisi sert oldu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, yaptığı açıklamada, Dendias’ın sözlerinin popülist iddialar olduğunu vurgulayarak “Bu kışkırtıcı söylem, ne iyi komşuluk ilişkileriyle ne de Yunanistan ile yeniden başlattığımız İstişari Görüşmelerin ruhuyla bağdaşmaktadır” dedi.

GERGİNLİK İSTİYORLAR

Dendias’ın diyalog yerine gerginliği tercih ettiğini ifade eden Bilgiç, Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik iddialar ileri sürerken bir yandan da Ege ve Akdeniz’de uluslararası hukuka aykırı maksimalist iddiaları doğrultusunda gerginliği artırıcı eylemlerde bulunduğunun altını çizdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç

ALGI YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, şunları kaydetti: Yunanistan’ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı bir algı oluşturmaya çalışmasını reddediyoruz. Bölgede bir tehdit var ise bu tehdit, Yunanistan’ın gerginliği artırıcı tek taraflı eylemlerinden kaynaklanmaktadır. Yunanistan’ı bir kez daha popülist saiklerle kışkırtıcı söylem ve faaliyetler yürütmek yerine, sağduyu ve aklıselime dönmeye ve uluslararası hukuka, uluslararası antlaşmalara saygı göstermeye davet ediyoruz.

Yunanistan medyasında yine gündem Türkiye: Biz alıyoruz onlar satıyor Türkiye, savunma sanayisinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Savunma endüstrisindeki başarılarıyla dış basında gündem olan Türkiye, bu sefer komşu medyada yankı buldu. Yunan medya kurulu olan Pentapostagma’da yer alan haberde, Türk savunma ve havacılık sanayisinin çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve birçok ürünün ihraç edildiği belirtildi. Aynı zamanda haberde Türkiye’nin bu alanda ihracat yaptığı ülkelerin giderek arttırdığını ifade edildi.

Yunan basınında Türkiye paniği! SİHA'ları kuklalarla durdurmaya çalışacaklar Son aylarda silahlanmaya ayırdığı pay ile gündeme gelen ve birlikleri ile silah sistemlerini güçlendirmeye çalışan Yunanistan'ın medya kanadından, Türkiye'nin yerli ve milli SİHA'larıyla başa çıkmak için ilginç bir yöntem gündeme getirildi. Yunan medyası, başa çıkamadıkları Türk ordusuna karşı 'aldatma taktiği' uygulanması gerektiğini belirtti.