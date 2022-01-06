Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele yaklaşık iki yıldır hayatımızda devam ederken, aşılama çalışmalarının hastalıkla mücadelede önemi büyük rol oynuyor. Franceinfo'da yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Saint-Amand les Aux bölgesindeki hastanede doktorlar, aşıdan ve iğneden korkan çocuklar için ilginç bir çözüm geliştirdi.

Doktorlar, aldıkları iki akülü arabayı hastane kapısından içeri giren çocukların hizmetine verdi.

Görüntülerde, çocuklar araçlardan istediğine binip aşı odasına öyle gidiyor.

Doktorlar aşısını yaptıran çocuklara ayrıca cesaret diploması takdim ediyor.

Videoda çocukların, şoför koltuğuna oturunca korkularını unuttuğu görülüyor.

Hastane yetkilisi Michel Thumrelle, aşı olmak istemeyen çocukların özellikle kırmızı küçük cipe binmek için fikrini değiştirdiğini söyledi.

Ülkede 5-11 yaş arası çocuklara 22 Aralık’tan beri aşı uygulanıyor. Bu yaş grubundaki çocukların sadece yüzde 1'i aşılarının ilk dozunu yaptırmış durumda.

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