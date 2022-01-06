Dünyada hızla yayılmaya devam eden Covid-19 salgınında bir rekor haberi de İsrail’den geldi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 16 bin 115 yeni Covid-19 vakası tespit edildi ve bu sayıyla birlikte, İsrail’de ilk kez Şubat 2020’de rastlanılan Covid-19 salgınındaki vaka rekoru da kırıldı. Son verilerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı da 1 milyon 440 bin 771’e yükseldi.
Son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 6 olarak açıklanırken, toplam can kaybı da 8 bin 253’e ulaştı.
Ülkede ağır hasta sayısı 125’ten 134’e yükselirken, aktif vaka sayısı da 72 bin 34’e yükseldi.
İsrail’de dün 11 bin 978 Covid-19 vakası tespit edilmişti.
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısında rekor seviye kaydedildi İsrail'de omicron salgını giderek etkisini artırıyor, ülkede son 24 saatte 10 bin 644 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.
İsrail'in Hayfa kentinde helikopter düştü İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kenti açıklarında içerisinde 3 mürettebatın bulunduğu helikopterin düştüğü duyuruldu.
İsrail uçaklarından Gazze Şeridi'ne hava saldırısı İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
İsrail, Covid-19 salgınında yeni bir rekora imza attı: 16 bin 115 vaka
İsrail’de Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 16 bin 115 Covid-19 vakasıyla birlikte yeni bir rekor kırıldı.
Dünyada hızla yayılmaya devam eden Covid-19 salgınında bir rekor haberi de İsrail’den geldi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 16 bin 115 yeni Covid-19 vakası tespit edildi ve bu sayıyla birlikte, İsrail’de ilk kez Şubat 2020’de rastlanılan Covid-19 salgınındaki vaka rekoru da kırıldı. Son verilerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı da 1 milyon 440 bin 771’e yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İsrail,Covid-19,vaka,koronavirüs,