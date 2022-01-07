Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Genel merkezi Moskova’da bulunan ve 2002 yılında Kazakistan, Rusya, Ermenistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Belarus tarafından kurulan CSTO, Kazakistan’ı istikrara kavuşturmak üzere harekete geçme kararı aldı. Dönem başkanlığını Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın yaptığı örgüt, tarihinde ilk defa üye bir ülkeye güç gönderme kararı almış oldu. Örgüt 2010 yılında Kırgızistan, 2021 yılında da Ermenistan’ın barışı koruma kuvveti talebini reddetmişti. CSTO Barış Gücü asker, polis ve sivillerden yaklaşık 3.600 kişiden oluşuyor.

Muharebe birimleri, polis birimleri, bir grup askerî gözlemci, savaş birimleri, teknik ve lojistik destek görevlerinin yerine getirilmesini sağlamak için diğer kurum ve kuruluşlar örgüt içinde görev yapıyor. Çatışan tarafların ayrılması, müzakere şartlarının oluşturulması ve çatışmanın barışçıl çözümü için diğer tedbirler, yerelliğin kontrolü ve sorumluluk alanındaki nüfusun eylemleri, kitlesel huzursuzlukla mücadele, hayati nesnelerin korunması ve savunulması, çatışan taraflar arasında iletişimi sağlayacak tedbirler alınması gibi görevlerde rol alabiliyorlar.

ESKİ BAŞBAKAN: GERİ GÖNDERİN

Eski Kazakistan Başbakanı Akezhan Kazhageldin, Cumhurbaşkanı Tokayev'in kaçınılması gereken bir adım attığını belirterek Kolektif Güvenlik Ant-aşması Örgütünün (CSTO) Kazakistan’a davet edilmesinin çok büyük hata olduğunu iddia etti. Kazhageldin örgütün derhâl geri gönderilmesi gerektiğini iddia ederek "Onlara şöyle diyebilirsiniz: Teşekkürler, meslektaş- larım. CSTO'nun çalıştığından emin oldum. İlk Rus ordusunun geldiğinden emin oldum, hepinize teşekkür ederim, kendimiz çözeceğiz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Tokayev’in, Almatı'da yaşanan sürecin en derinlerine inmesi gerektiğini vurgulayan Kazhageldin "Tutuklananlar var. Kronoloji kayıtlar var, tetikçiler bulunabilir. Bunların sebep olduğunu biliyoruz. Almatı'da yaşananlar bir protesto bile değildi. Almatı'da sivil toplumla hiçbir ilgisi olmayan çok iyi düşünülmüş bir eylem vardı. Bunlar maaş alan insanlardı” dedi.

Kazakistan’daki kaos, Türk şirketlerini etkilemeyecek Kazakistan’da yaşanan karışıklık, Türk şirketlerinin durumunu akla getirdi. Başta inşaat olmak üzere gıdadan havacılığa kadar birçok alanda faaliyet gösteren Türk şirketlerinin yerel ortaklı iş yapılarıyla kaos ortamından etkilenmemesi bekleniyor.

Dünya bu endişeyle çalkalanıyor! Kazakistan yeni Ukrayna olabilir Kazakistan'da akaryakıt zammı ile başlayan protestolar şiddetini artırarak ülke geneline yayılırken, Kazak Cumhurbaşkanı Tokayev askeri işbirliği yaptığı ülkelerden yardım istemişti. Tokayev'in çağrısı ile harekete geçen Rusya, bölgeye asker ikmali yaparken ülkeyi kasıp kavuran protestoların arkasındaki güç hakkında çarpıcı bir makale kaleme alındı. İddialara göre Rus nüfusunu bahane ederek Ukrayna'ya müdahale eden Rusya, şimdi de aynı taktikle Kazakistan'a girmeye çalışıyor.