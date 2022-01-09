Türkiye Gazetesi

Kazakistan’da akaryakıt zamları nedeniyle başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesiyle ölü sayısında bilanço arttı. Kazakistan’daki olaylarda gözaltına alınanların sayısının 5 bin 135'e çıktığı bildirildi. Kazakistan Sağlık Bakanlığı tarafından edinilen son bilgilere göre olayların başladığı Almatı kentinde 103 kişi olmak üzere toplam 164 kişi hayatını kaybetti. Kırgızistan vatandaşlarının da katıldığı iddia edilen protestolarla ilgili Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Almatı’daki olaylara katıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Kazakistan makamları olaylarda 6 bine yakın kişinin gözaltına alındığını ve bunların önemli kısmının yabancı uyruklu olduğunu açıklamış, hangi ülke vatandaşları olup olmadığına dair bilgi vermemişti.

KAZAKİSTAN’DA NE OLDU?

Kazakistan'da 2 Ocak'ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini arttırmıştı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ayaklanmadan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmesine rağmen protestocular geri adım atmamıştı. Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında sık sık çatışmalar yaşanırken, ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Tokayev ülkedeki olayların arkasında "teröristler" olduğunu ifade etmiş, şiddetin bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) yardım istemişti. Örgüt, Kazakistan'daki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeye barış gücü göndermeyi kabul etmişti. Kazakistan’da protestolara yönelik başlatılan operasyonlarda gözaltı sayısının 5 bin 800’e yükseldiği bildirilmişti.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kazakistan açıklaması: Her türlü desteği vereceğiz AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare Kampı’nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan’daki yaşanan olaylar hakkında konuştu. Kazakistan’ın bir an önce istikrara, huzura ve barışa kavuşmasını temenni ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Bunun için Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi.