Türkiye Gazetesi

ABD'de sorun yaşayan işveren ve işçisinin trajikomik olayı mahkemeye taşındı. ABD Çalışma Bakanlığı, Georgia eyaletinde eski işçisine son maaşını bozuk para ile ödeyen ve çalışanlarına fazla mesai ücretlerini vermeyen oto tamircisine Federal İş Yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtığını duyurdu.

İŞÇİSİNE 91 BİN 500 ADET METAL PARA VERDİ

Yapılan açıklamada, "ABD Çalışma Bakanlığı, müfettişlerin fazla mesai ihlali yaptığı ve eski bir çalışanına hakaret ettiğini belirlediği Autoworks LLC sahibi Miles Walker'a karşı Georgia Kuzey Bölgesi Mahkemesine şikayette bulundu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, tamirhane sahibi Walker'ın, eski çalışanı Andreas Flaten'e ödemesi gereken 915 dolarlık son maaşını, kendisini polise şikayet etmesine kızarak 91 bin 500 adet metal para ile yapması ve Flaten'in evinin önüne döktüğü bozuk paraların üzerine küfürlü bir not bırakması konusunda da şikayette bulunulduğu belirtildi.

PARALARI EVİNİN ÖNÜNE DÖKTÜ

Bakanlık, tamirhane sahibinin bu hareketiyle, maaşını alamadığı için şikayette bulunan eski çalışanına misilleme yaptığının ve Federal İş Yasasını ihlal ettiğinin altını çizdi.

Georgia'nın Peachtree City bölgesinde oto tamirhanesi işleten Mİles Walker'ın son çekini almadığı için şikayette bulunan eski çalışanının evinin önüne 91 bin 500 adet bozuk parayı döktüğü, metal paraların motor yağına batırıldığı tespit edilmişti.

Geçen yıl yaşanan olay, Flaten'in kız arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşılınca yerel medyada geniş bir şekilde yer almıştı.

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