Türkiye Gazetesi

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde bir bebeği hastaneye taşıyan ambulans helikopter, Upper Darby kasabasının Drexel Hill bölgesindeki Metodist Kilisesinin önüne düştü. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Can kaybı yaşanmayan kazada helikopterde bulunan bebek, pilot ve diğer 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

GÖRDÜKLERİNİZ OLAĞANÜSTÜ

Upper Darby polisinden Timothy Bernhardt olay yerinde yaptığı açıklamada, büyük hasar meydana gelen helikopteri işaret ederek, "Arkamda gördükleriniz olağanüstü" ifadelerini kullandı.

HASAR VERMEDEN DÜŞTÜ

Upper Darby İtfaiye Şefi Derrick Sawyer de "olağanüstü" olarak nitelendirdiği kazada can kaybı olmamasından dolayı duyduğu şaşkınlığı dile getirdi. Acil durum görevlileri de helikopterin çevredeki binalara hasar vermeden veya herhangi bir kişiyi yaralamadan düşmesinin "inanılmaz" olduğunu belirtti.

Helikopterin hasta bebeği Philadelphia Çocuk Hastanesine götürmek üzere havalandığı belirtildi. Nedeni henüz bilinmeyen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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