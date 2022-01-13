Türkiye Gazetesi

Kazakistan'daki olayları bastırmak için Rusya'nın öncülüğünde gönderilen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücü askerlerinin ülkeden ayrılması bugün başlayacaktı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in önceki gün, KGAÖ askerlerinin ayrılma takvimini açıklamasının ardından Kremlin'den "Karara saygılıyız" açıklaması gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov "Bu, tamamen KGAÖ'ye başvuran ülkenin özel hakkıdır. Bu onların analizi ve bizim buna karışma hakkımız yoktur" demişti. Ancak Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun bir toplantıda yaptığı konuşma, Moskova yönetiminin bir günde çark ettiğini ortaya koydu.

ŞOYGU, ORDUSUNU ÖVDÜ

KGAÖ üyelerinin barış gücü askerlerinin Rus askerî kargo uçakları tarafından çok kısa bir süre içinde Kazakistan’a ulaştırıldığını söyleyen Şoygu “Kısa bir sürede, sadece üç gün içinde, Rusya Hava Kuvvetleri uçakları, askerleri ve askerî teçhizatı (Kazakistan’a) konuşlandırdı. Bu, KGAÖ üyesi ülkelerin ordularının ortak tatbikatlar ile edindikleri uyum sayesinde mümkün oldu. Bunun bu kadar kısa bir sürede gerçekleştirilmesinde, Rusya askerlerinin Suriye’ye ve barış gücü olarak Karabağ’a konuşlandırılması sırasında elde edilen deneyimin de payı var. Askerler görevlerini, Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki durum tamamen istikrara kavuşana kadar yerine getirmeyi sürdürecek. Tabii ki bunun kararını Kazakistan Cumhuriyeti liderliği verecek" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı’nın açıklamaları, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Comert Tokayev’in KGAÖ barış güçlerinin iki gün sonra ülkesinden ayrılmaya başlayacaklarını, güçleri ülkeden çekilmesinin de on gün sürmesini planladıklarını söylemesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

KRİTİK TESİSLERE KONUŞLANDILAR

Kazakistan’daki KGAÖ barış güçleri önemli ordu ve devlet binaları ile sosyal açıdan önemli olan tesisleri koruyor. Bu güçler, ülkedeki saldırgan ve yağmacı gruplara karşı Kazak güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlara ise katılmıyor.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ: BARIŞ GÜCÜ ASKERLERİ HEMEN KAZAKİSTAN'DAN AYRILMALI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in KGAÖ barış gücü askerlerinin iki gün sonra aşamalı şekilde ülkeden ayrılacağına dair açıklamasına ABD’den destek geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price "Barış güçlerini uluslararası insan haklarına saygı duymaya ve Kazakistan'dan derhâl ayrılma taahhütlerini yerine getirmeye çağırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kazakistan’ın 3 bölgesinde OHAL kaldırılıyor Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, şiddet olayları nedeniyle uygulanan OHAL'in, Batı Kazakistan, Pavlodar ve Kuzey Kazakistan bölgelerinde yarın yerel saatle 07.00’dan itibaren sona ermesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

TBMM'den Kazakistan bildirisi AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekillerinin imzasını taşıyan Kazakistan’daki olaylara ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda açıklama yapıldı.