Türkiye Gazetesi

İngiltere'de yaşayan 43 yaşındaki Nicola Madden evinde online toplantı gerçekleştirdiği sırada rahatsızlandı. Madden'in o esnada kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

Olay sırasında 9 yaşındaki kızının gözü önünde hayatını kaybeden kadın herkesi üzdü. Olay İngiltere'de gündem oldu.

9 YAŞINDAKİ KIZIN DRAMI

Annesinin aniden rahatsızlandığını gören minik kız babasını arasa da annesinin yaşama tutunmasını sağlayamadı. Çabaları boşa çıkan Charlotte yaşadığı dram ile herkesi üzdü.

EŞİNDE AÇIKLAMA

Eşi McDougall ise hayatını kaybeden eşi hakkında şunları söyledi.

"GoFundMe'ye veya çevrimiçi şeylerden herhangi birine bakarsanız ne kadar çok çalıştığını göreceksiniz. Birçok insana dokundu. Onunla yaklaşık 20 yıldır birlikteydim, dokuz yaşında bir kızımız var. Çok üzgünüz.”

İngiltere vaka sayının artışına rağmen Covid-19 önlemleri sıkılaştırmıyor İngiltere'de Covid-19 vaka sayısı rekora ulaştı. Ülkede vaka sayısı ilk kez günde 200 bini aşmasına rağmen önlemleri sıkılaştırmıyor.