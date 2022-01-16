Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Türkiye'yi ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu. Ankara'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile görüşen Williams, Türkiye'nin BM'ye katkıda bulunduğunu ifade etti. Libya'nın doğusundan batısına gezip Libyalılarla konuştuğunu ve Libyalıların çeşitli görüşlere sahip olduğunu anlatan Williams “Seçimlerin devam etmesi için anayasal bir temele ihtiyaç olduğunu söyleyenler mutlaka var. Anayasa taslağının referanduma sunulmasını isteyenler var. Tıkanıklığı açmak ve doğrudan seçimlere gidebilmek için devlet başkanı adayları listesinin bir tür yargı denetimine tabi tutulmasını isteyenler var. Milletvekili seçimi isteyenler var. Yani diyebilirim ki Libya’da tek bir baskın görüş yok. Çeşitli görüşler var ve kesinlikle Birleşmiş Milletler olarak bu siyasi sürece dâhiliz. Her bir özel seçenekle ilgili karmaşıklıkları anlıyoruz. Devam etmeleri, Libya'nın kararı” dedi.

HALK SANDIK BAŞINA GİDEBİLMELİ

Libya'nın 2011'den beri geçiş hâlinde olduğunu ifade eden Williams “Libya'nın kalıcı kurumlara ihtiyacı var. Demokratik olarak seçilmiş kurumlara ihtiyacı var. Birleşmiş, nüfus için gerekli güvenliği sağlayabilecek, ülke sınırlarını güvence altına alacak, nüfusa hizmet sunabilecek kurumlara ihtiyacı var. Bu da Libya halkını tam olarak temsil edebilir. Bunun nihai olarak gerçekleşmesinin en iyi yolu, Libyalıların sandık başına gidebilmesidir" diye konuştu. Williams, son bir ayda çok olumlu gelişmeler olduğuna da dikkati çekerek “Libya’nın doğusu ile batısı arasında Genelkurmay Başkanları arasında askerî kurumun birleştirilmesi konusunda” iki toplantı yapıldığını ve Merkez Bankasının birleşmesi yönünde hareketlenme gördüklerini söyledi. Libya'da barışın var olduğunun ve sahada sükûnetin sağlandığının altını çizen Williams “Libyalılar arasında şu anda savaşa dönme konusunda herhangi bir istek görmüyorum. Artık Libyalıların söylemi, konuşma şekli bile değişti. Savaş söyleminin yerini alan bir medeni söylem olan siyaset söylemi söz konusu. Bu çok iyi” değerlendirmesinde bulundu.

ARTIK HERKES SEYAHAT EDEBİLİYOR

Williams, ülkede artık doğudan batıya herkesin gezip seyahat edebildiğini ve “birbirlerine karşı silaha sarılan insanların” bile bir araya geldiğini belirterek bunun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Libya'da “ulusal uzlaşı ve geçiş dönemi adaleti” yönünde ciddi bir çalışma yapılması gerektiğinin de altını çizen Williams “Öncelik, ulusal uzlaşı. Bu, Başkanlık Divanının işidir. Temsilciler Meclisini ve Devlet Yüksek Konseyini sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini teşvik ettiğimiz gibi Başkanlık Konseyini de sorumluluklarını üstlenmeye teşvik ettik. Bu, Libyalıların ülkedeki bu sakinlikten sadece statükoya geri dönmek için değil, birlikte ilerlemek için de yararlanma zamanıdır. Biz de Birleşmiş Milletler olarak ulusal uzlaşma, seçim süreci, askerî ve ekonomik bütünleşme yollarının hepsinde onlara eşlik edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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