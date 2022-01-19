Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 500 milyon Covid-19 testinin ücretsiz dağıtımı planı bugün uygulamaya geçti. Ülkede ihtiyaç duyan herkes, posta ücreti ödemeden 4 ücretsiz korona testi sipariş edebilecek. Covidtests.gov web sitesinin erişime açılmasının ardından bir milyondan fazla kişi sipariş verdi.

N95 MASKE DE BEDAVA

Biden yönetimi, test kitlerinin yanı sıra ilerleyen günlerde 400 milyon ücretsiz N95 maskesi de dağıtmayı planlıyor.

PCR testi artık mecburi değil Bundan sonraki süreçte vatandaş, bireysel tedbirlere yöneltilecek. Ayrıca hastanelerdeki yığılmalar engelleneceği gibi özellerdeki test vurgunu da sona erecek.



Macron’un Covid testi parasına isyan! Fransa, vaka sayısı patlayınca sıkı tedbirler aldı. Birçok yere girişte, aşı ya da son PCR testi isteniyor. Testler ücretli. "Maaşımız test parasına gidiyor" diyerek sokağa dökülen aşı karşıtları ve sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Macron'u protesto etti.