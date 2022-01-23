Türkiye Gazetesi

Kuleba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki mevcut duruma rağmen Berlin yönetiminin Ukrayna’ya savunma teçhizatı tedarik etmeyi reddetmesini eleştirerek, “Almanya, bizi hayal kırıklığına uğrattı." ifadesini kullandı.

Şimdi Batı’nın Rusya’ya karşı birliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Kuleba, şöyle devam etti:

"Bunu başarmak ve Rusya’yı kontrol altına almak için hep birlikte büyük çaba sarf ediyoruz. Alman ortaklar bu tür söz ve eylemlerle bu birliği baltalamayı ve Vladimir Putin'i Ukrayna’ya karşı yeni bir saldırıya teşvik etmeyi bırakmalılar."

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna planını açıkladı Rusya, Ukrayna sınırında hareketliliği artırırken İngiltere'den yeni bir iddia ortaya atıldığı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya, Ukrayna'da Rus yanlısı bir yönetim kurmayı ve Yevhen Murayev'i göreve getirmeyi planlıyor. Rusya ise bu iddiaları yalanlayarak, "İngiltere dezenformasyon yayıyor" dedi.

Zelenskiy açılışını yaptı: Türk imzası taşıyan Ukrayna'nın en büyük köprüsü hizmete hazır Türk şirketi tarafından inşa edilen Ukrayna'nın en büyük ve en modern köprüsü Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından açıldı.

ABD'den Ukrayna'daki elçilik çalışanlarına 'ülkeyi terk edin' emri Rusya-Ukrayna arasındaki kriz büyürken ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki büyükelçilik çalışanlarının yakınlarına Ukrayna’yı terk etmeleri emrini verdi. Öte yandan ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliğinden yapılan bir başka açıklamada ise Ukrayna'ya 90 tonluk mühimmat ve silah taşıyan uçağın Borispol Havalimanına ulaştığı bildirildi.