Gürcistan'da dört bakanda Covid-19 tespit edildi. Gürcistan Başbakanlığından alınan bilgiye göre, Eğitim ve Bilim Bakanı Mikheil Çkhenkeli, Altyapı Bakanı İrakli Karseladze, Savunma Bakanı Juanşer Burçuladze ile Çevre ve Tarım Bakanı levan Davitaşvili Covid-19'a yakalandı.
Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan dört bakan, Başbakan İrakli Garibaşvili'nin başkanlık ettiği bugünkü bakanlar kurulu toplantısına da katılmadı.
Gürcistan'dan Ukrayna'ya destek mesajı: Yanındayız Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ülke olarak Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını açıkladı.
Gürcistan'da vaka sayısı 1 milyonu aştı Gürcistan'da Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 1 milyonu geçti.
Gürcistan'da 4 bakan Covid-19'a yakalandı
Gürcistan'da dört bakan Covid-19'a yakalandı.
Gürcistan'da dört bakanda Covid-19 tespit edildi. Gürcistan Başbakanlığından alınan bilgiye göre, Eğitim ve Bilim Bakanı Mikheil Çkhenkeli, Altyapı Bakanı İrakli Karseladze, Savunma Bakanı Juanşer Burçuladze ile Çevre ve Tarım Bakanı levan Davitaşvili Covid-19'a yakalandı.
Kaynak: AA
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