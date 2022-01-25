Türkiye Gazetesi

Ünlü milyarderlerin servetinde yeni yıldan bu yana 85,7 milyar dolar düşüş yaşandı. Bu kaybın enflasyon endişesi ve faiz artırımı beklentilerinin neden olduğu tahmin ediliyor.

Dünyaca ünlü teknoloji devleri Elon Musk'ın 27 milyar dolar, Jeff Bezos'un 25 milyar dolar, Larry Page'in 12 milyar dolar, Mark Zuckerberg'in 12 milyar dolar ve Bill Gates'in ise 9.5 milyar dolar kayıp yaşadığı öğrenildi.

ELON MUSK

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, söz konusu kayıplar dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın serveti yılın başlangıcından bu yana yaklaşık 27 milyar dolar düşüş yaşayarak tahminen 243 milyar dolar düştü. Bu rakam, SpaceX'in kurucusu Musk'ın net servetinin 335 milyar dolar ile zirve yaptığı Kasım ayına göre yaklaşık 100 milyar dolar daha düşük.

JEFF BEZOS

Kayıp yaşayan milyarlerden biri de Jeff Bezos. Dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Amazon'un kurucusu Bezos, 2022'ye girdiğimizden beri 25 milyar dolara yakın servet kaybetti.

BİLL GATES VE LARYY PAGE

Google'ın kurucu ortağı Larry Page'in net serveti 12 milyar dolar azalırken, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 1 Ocak'tan bu yana net servetinde 9,5 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı.

MARK ZUCKERBERG

Meta yani eski adıyla Facebook'un CEO’su Mark Zuckerberg’in serveti ise yaklaşık 12 milyar dolar eridi.

NASDAQ COMPOSİTE

Teknoloji ağırlıklı iş gören Nasdaq Composite enflasyon ve artan faiz oranları dahil olmak üzere çeşitli endişelerin ardından yaklaşık yüzde 8 düşerek bu yıl yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti.

PARA KAYBEMEYEN TEK MİLYARDER

Bloomberg'e göre, geride bıraktığımız hafta dünyanın en zengin beş insanından biri olan ve para kaybetmeyen Bernard Arnault oldu. Ancak, Fransız lüks devi LVMH'nin başkanı ve CEO'su olan Arnault'un serveti bu yıl 10,5 milyar dolar düştü.

Para kaybetmeyen tek milyarder olan Bernard Arnault serveti bu yıl 10,5 milyar dolar kadar düştü.

Bitcoin’de düşüş devam ediyor: Milyarder isimlerden peş peşe açıklamalar geldi Kripto paralarda dalgalanmalar devam ediyor. Kripto para birimlerinde gelen satış dalgası, Bitcoin fiyatlarını da düşürdü. Birçok altcoinde değer kaybı görülürken Bitcoin, tarihi zirvesinden yüzde 40 oranında düşüş gösterdi. Öte yandan iş zekası şirketi olan MicroStrategy CEO'su Michael Saylor bin 434 Bitcoin daha aldıklarını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından milyarder iş adamı Barry Sternlicht ise Bitcoin'in arzının kısıtlı olduğunu ve 1 milyon dolara yükselebileceğini belirtti.

Milyarderlerin serveti Kovid-19 salgını sırasında 4 trilyon dolar arttı Milyarderlerin servetleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 4 trilyon dolar arttı.

ABD'li milyarderler Covid-19 sürecinde servetlerine servet kattı Salgın döneminde Amerikalı 651 milyarderin toplam serveti, 1 trilyon dolardan fazla artışla 4 trilyon dolara çıktı.