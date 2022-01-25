Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Biden geçen hafta Fox News muhabirinin yönelttiği enflasyon sorusuna sinirlenmiş ve mikrofonun açık unutulması üzerine küfür ettiği duyulmuştu.





Skandal sözlerin ardından tepki toplayan Biden, Fox News Muhabiri Peter Doocy'i arayarak, söylediği sözler için kendisinden özür diledi.



Beyaz Saray’da Fox News muhabiri Peter Doocy'nin enflasyonun son 40 yılda en yüksek seviyede olduğunu belirterek yönelttiği “ Enflasyonun siyasi bir sorumluluk olduğunu düşünüyor musunuz” sorusuna Biden'ın küfür ederek tepki gösterdiği anlar mikrofonun açık olduğunu farketmemesi üzerine kameralara yansıdı. Biden Fox News Muhabiri Peter Doocy'nin sorusuna kızması üzerine ''Ne aptal birisi...'' dediği duyuldu.



Skandal sözlerin ardından tepki toplayan Biden, Fox News Muhabiri Peter Doocy'i arayarak, söylediği sözler için kendisinden özür diledi.



"BU KİŞİSEL BİR ŞEY DEĞİL DOSTUM"



Peter Doocy ise Fox News'te Sean Hannity'nin programına katılarak, Biden'ın kendisini aradığını ve "Bu kişisel bir şey değil dostum." dediğini belirtti.

"Biden, aramızdaki havayı yumuşattı. Bundan son derece memnunum. Güzel bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik" ifadesini kullanan Doocy, Hannity'nin "Biden özür diledi mi?" sorusu üzerine, "Kimsenin benden özür dilemesine ihtiyacım yok." yanıtını verdi.



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