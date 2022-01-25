Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Sözcü Jen Psaki, gündemi değerlendirerek, gazetecilerin sorduğu soruları cevapladı. Ukrayna-Rusya krizine ilişkin de konuşan sözcü, "Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti ya da isteği yok." dedi.

"PUTİN'İN KAFASINDAN GEÇENLERİ OKUYAMIYORUZ"

Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal etme tehdidinin sürdüğünü ancak bunun ne zaman olacağına dair bir tahminleri olmadığını belirten Psaki, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in kafasından geçenleri okuyamıyoruz." ifadesini kullandı.

Psaki, ABD'nin her türlü senaryoya karşı tetikte olduğunu vurgulayarak, "Bizim tercih ettiğimiz yol diplomasi ancak sınır bölgesinde hareketliliğin arttığını görüyoruz." yorumunu yaptı.

KONGRE ÜYELERİNE UKRAYNA BRİFİNGİ

Biden'ın şu anda odağının NATO'nun doğu kanadı olduğunun altını çizen Psaki, "Açıklığa kavuşturmak için söylüyorum, Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti ya da isteği yok." dedi.

Psaki, üst düzey yetkililerin bugün ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisindeki liderlere Ukrayna konusunda brifing vereceğini belirterek, Kongrenin tüm üyelerine yönelik de ilerleyen günlerde bir brifing yapacaklarını sözlerine ekledi.

Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: ABD'den onlarca ton silah sevkiyatı ABD'den Ukrayna'ya önceki gün giden 90 tonluk silah sevkiyatının ardından ikinci kez silah sevkiyatı gerçekleşti.

ABD, Ukrayna'daki personelini tahliye ediyor ABD, muhtemel bir Rusya müdahalesinden dolayı Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılması talimatı verdi.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna planını açıkladı Rusya, Ukrayna sınırında hareketliliği artırırken İngiltere'den yeni bir iddia ortaya atıldığı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya, Ukrayna'da Rus yanlısı bir yönetim kurmayı ve Yevhen Murayev'i göreve getirmeyi planlıyor. Rusya ise bu iddiaları yalanlayarak, "İngiltere dezenformasyon yayıyor" dedi.