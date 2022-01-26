Türkiye Gazetesi

Avrupa ülkelerinin Rus gazına olan bağımlılığı azaltmak amacıyla oluşturduğu doğal gaz boru hattı projesinde Türkiye olmadan İsrail'den Kıbrıs'a ve Avrupa'ya doğalgaz tedarik yolu oluşturulması projesi yürütülüyordu.



ABD, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’in oluşturduğu konsorsiyum tarafından gündeme getirilen EastMed projesine desteğini bağlayıcı olmayan belge ile geri çekti.

İsrail medyasında , “ABD Türkiye’yi kızdırmak istemiyor tek seçeneğimiz boyun eğmek” diyerek itirafta bulundu ve bu gelişme Yunanistan açısından da bir mağlubiyet olarak görülüyor. Yunan basını Tüm dostlarımız bizi sattı” yorumunda bulunularak Miçotakis hükümetine eleştirilerde bulundu.

Yunan basınında ayrıca Doğu Akdeniz’de yaşanan bu olumsuz yönde gelişmeler Miçotakis hükümetinin oluşturduğu planların ise Türkiye'ye karşı hamlelerinin tek tek çökmeye başladığı yazıldı.

'DIŞİŞLERİ BAKANINA HESAP SORMAYA HAZIRLANIYOR'



İsrail medyası, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın da eleştirilerin hedefinde olduğunu şu ifadelerle belirtti:



“Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın ışıkları günün 24 saati gece gündüz sönmüyor. Başbakan Kiriakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’a hesap sormaya hazırlanıyor. Dendias ise son hamleler olarak Türkiye’yi bu defasında Fransa öncülüğünde ve yardımıyla Avrupa Birliği üzerinden sıkıştırmaya çalışıyor.''



ERDOĞAN'IN AKILLICA ADIMLARI VURGUSU



Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın akıllıca adımlar attığı vurgusu dikkat çekti, “Erdoğan’ın akıllı hareketleri sonucunda şimdi artık Miçotakis hükümetini ne ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, ne de Macron’un Fransa’sı kurtaramaz. Yaz öncesi seçime hazırlıklı olalım'' yorumları yapıldı.



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