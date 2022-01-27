Türkiye Gazetesi

Halen yaşadığı Dubai’deki lüks malikane, daha 6 yaşındayken doğum günü hediyesi olarak babası tarafından verildi.

Dubai’de çok sayıda lüks dairesi olan Mompha Junior’ın, akranları oyuncak arabalarla oynarken, süper arabalardan oluşan bir koleksiyonu da var.

Ayağı pedallara yetişmediği için arabaları kullanamayan çocuk, seyahatlerini de özel uçağıyla yapıyor.

Mompha Junior, yaşadığı lüks hayatı Instagram’da 25.000 takipçisiyle paylaşıyor.

Paylaşımlardan birinde krem rengi lüks Bentley Flying Spur model arabanın üzerinde oturan çocuk, “Babamın bana aldığı ilk araba” açıklamasını yapmış.

Kırmızı Lamborghini Aventador’la olan fotoğrafında da “Mutlu yıllar bana” ifadesini kullanan Muhammed, Nijerya’nın internet ünlüsü İsmailia Mustafa’nın oğlu.

Sosyal medyada Mompha ismini kullanan babası da aynı oğlu gibi son derece lüks bir hayat sürüyor. Mompha’nın hayatı da Lagos ve BAE'deki evleri arasında geçiyor, yedi yıldızlı otellerde kalıyor, pahalı arabalara biniyor ve fotoğraflarını bir milyondan fazla takipçisi bulunan Instagram hesabında yayımlıyor.

Paylaşımları arasında elinde tomarlarca banknot tuttuğu fotoğraf da var.

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