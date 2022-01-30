Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü, ülkede son 24 saatte belirlenen 75 bin 199 vaka olduğunu duyurdu.

Böylece, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

4 MİLYON 320 BİN 257 VAKA

Toplam vaka sayısının 4 milyon 320 bin 257 çıktığı ülkede, son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 21 bin 272'ye yükseldi.

Hastanelerde tedavi gören COVID-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 25 artarak 1154'e ulaşırken, yoğun bakımdaki hasta sayısı 4 azalarak 209 oldu.

Ülkede son bir haftada günlük vaka sayısı ortalamada 61 bin 500'ü geçerken, yaklaşık 2,5 ay yürürlükte kalan kapanma tedbirlerine 25 Ocak'ta 6 haftalığına son verilmişti.

Rusya'da günlük vaka sayısında yeni rekor Omicron varyantının etkisiyle koronavirüs salgınında en zor günlerini geçiren Rusya'da son 24 saatte 67 bin 809 yeni vaka tespit edildi. Böylece ülkede salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Almanya’dan Covid-19 salgınında yeni rekor Almanya’da Omicron mutasyonu nedeniyle vakalar artmaya devam ederken, insidans oranı bir haftada 387,9’dan 553,2’ye yükselerek yeni bir rekor kırdı.