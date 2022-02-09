Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Gıda Vakfı (The Food Foundation) tarafından hazırlanan rapora göre, kış aylarında artan ısıtma maliyetleri sebebiyle aile fonları daraldı ve beş haneden birden fazlası “ısıt ya da ye” ikilemiyle karşı karşıya kaldı. Gaz ve elektrik faturalarının nisan ayına göre yılda 700 £ (neredeyse 950 $) artması ve hükûmetin destek müdahalelerine rağmen yaklaşık beş milyon haneyi yakıt yoksulluğuna itmesi bekleniyor. Ocak ayında market faturaları %3,8 arttı ve potansiyel olarak ortalama bir hane için yıllık gıda harcamalarına ekstra 180 sterlin (240 doların üzerinde) eklendi. Söz konusu veriler, ülke genelinde gıda güvensizliğindeki artışın devam ettiğini gösteriyor. Temmuz 2021’de İngiltere’de hanelerin %7,3'ü öğün atladığını, aç kaldığını veya bütün gün yemek yemediğini belirtirken bu oran ocak ayında %8,8'e (4,7 milyon yetişkin) yükseldi. Yetişkinlerin %3,6'sı (1 milyon) son bir ay içinde kendilerinin veya hane halkından birinin gıdaya parası yetmediği veya yiyeceğe erişemediği için tüm gün yemek yemeden gitmek zorunda kaldığını bildirdi. Çok fazla engeli olan kişilerin, engeli olmayan kişilere göre (son altı ay içinde) gıda bulamama ihtimali yaklaşık beş kat daha fazla.

Ayrıca, gıda güvensizliği yaşayan çocuklu hanelerin sayısında, Temmuz 2021'de %11,0 iken, geçtiğimiz ay %12,1'den önemli bir artış var. Ebeveynler çocuklarına okul öğle yemeği yedirme konusunda 2020 Ağustos'una göre daha fazla endişeli. Evde 8-16 yaş arası çocuğu olan ve ücretsiz okul yemeklerine kayıtlı olmayan ebeveynlerin %4,9'u, çocuklarının öğle yemeği olmadan okula gitmek zorunda kalacağından endişe ediyor.

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