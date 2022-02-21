Türkiye Gazetesi

Akıllara durgunluk veren olay bir çetenin sahte iş ilanı vermesiyle başladı. Çin’in Guangxi şehrinde haziran ayında başvuru için giden 31 yaşındaki güvenlik görevlisi çete tarafından rehin alındı.

Çete, daha sonra ismi açıklanmayan Li soyadlı Çinliyi Kamboçya’ya kaçırdı ve 6 ay boyunca düzenli olarak kanını aldı. Güvenlik görevlisinden zorla alınan kan 6 ay boyunca çete tarafından internet üzerinden satıldı.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ YAŞIYOR

Adamın her ay alınan 750 mililitrelik kanı internet üzerinden satıldı. Geçtiğimiz aylarda çetenin elinden kaçmayı başaran Li’de, aşırı derecede kan alındığı için çoklu organ yetmezliği olduğu öğrenildi.

GENCİ DOLANDIRICILIKTA KULLANMIŞLAR

Vücudu iğne izleriyle dolu olan Li, Pekin Gençlik Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, çetenin kendisini ayrıca telefonla pazarlama dolandırıcılığında da kullandığını ifade etti.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

31 yaşındaki Li’nin ülkesinde hastanede tedavisi devam ediyor. Sağlık açısından tek seferde en fazla bir ünite kan verilebildiği güvenlik görevlisi için tam kan bağışının üç ayda bir olması tavsiye edildiği öğrenildi.

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