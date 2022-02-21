Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna krizini tırmandıracak bir gelişme yaşandı. Rus medyasınından alınan bilgiye göre Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde; Rusya’nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzalayacağını açıkladı.

İşte Putin'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma kararıyla ilgili halka sesleniş konuşmasından satır başları:

Size hatırlatmak istiyorum ki. 1917'deki Bolşevik devriminden sonra yeni bir ulus kurmaya başladılar. Bazı anlaşmazlıklar yaşandı tabi ki. Sonrasında Stalin de ülkenin liderliğini ve ülkenin ulusal güvenlik konseyi başkanlığını aldı. Aldığı kararlar Lenin'in hoşuna gitmedi. Bazı bölgelere bazı statüler tanınması lazım diye düşündü. Bu şekilde Sovyetler Birliği'nin kuruluşu sırasında Lenin'in verdiği kararlarla tarihsel süreç yaşandı. Burada önemli bir soru var. Eski Sovyetler Birliği toprakları içerisinde toprakları neden başka yerlere vermemiz gerekti. Neden toprak bütünlüğümüzü bozmamız gerekti. Neden cömertçe topraklarımızı vermek zorunda kaldık?

"GERÇEKLERDEN BAHSETMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ"

Ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak istediler. Kaizer ve müttefiklerinin olabilecek en kötü duruma sokmak istediler. Bunun için milliyetçilerin her talebini kabul ettiler. Rus kaderinin ve geleceğine baktığınız zaman, Lenin prensiplerinin bir hata olmadığını görüyorsunuz. Bu hatadan da kötü. Geçmişi değiştirmemiz imkansız. Gerçeklerden bahsetmemiz çok önemli. Şu anda açıklamalar ne olursa olsun hiçbir ulusun prensiplerinin önüne geçemez. Çünkü ülkedeki duruma baktığınız zaman zorlu bir durum görüyorsunuz. Size şunu hatırlatmak istiyorum; tarihi gerçeklerden bahsediyorum ve bunların Bolşevik sonucu Sovyet Ukrayna ortaya çıktı.

"DEVLETLER LENİN'İN FİKİRLERİNE DÖNMEYE BAŞLADI"

Buralarda Lenin'in heykellerinin yıkıldığını gördük. 1922'de eski Rus imparatorluğu topraklarında Sovyetler Birliği kuruldu ve bu kadar büyük bir alanın sadece iyi niyetle bir arada tutulması imkansızdı. Çünkü tarihi olarak parçalanmış durumdaydı. Sovyet Cumhuriyetlerinin bir hakkı yoktu. İniter bir yapı ortaya çıkmıştı. Stalin, kendi fikirlerini ülkelere empoze etti ve bu şekilde devletleşti. Ama anayasal hiçbir değişiklik yapmadı.

Ama Lenin prensipleri ne zaman bunlara dönüldüğünde değişimin gerekmediğini söylediler. En temel hukuksal temeller olmaksızın bir devlet kurulmuş oldu. Böylesine bir şekilde ortaya konulan devlet geleceği de belli oldu. Yaşananlardan kaçınılmaz imkansız oldu. Ancak o dönemde verilen bedelleri ağır oldu. Bu hastalık ortaya çıkacağı zamanı bekliyordu. Halkın isteklerinden ziyade liderler kendi çıkarlarını görüşmeye düşünmeye ve onlardan bahsetmeye başladılar. Ve devletler yavaş yavaş Lenin'in fikirlerine doğru dönmeye başladı.

"İHTİYAÇLARINA KOŞTUK"

Ulusalcı fikirler güçlü bir şekilde istedikleri şekilde alabilecekleri bir popülist dönemden geçmeye başladı. Ancak gerçekte burada büyük borçlar vardı, yoksulluk vardı. Kimse yaptıklarının ülke için trajik sonuçlarını düşünmüyordu. Daha sonra biz ihtiyaçlara koşmak için bir yola girdik. Parti içerisindeki liderlik rolü de gözlerinin önünde ortadan kalmıştı. Partinin ulusal siyaset belgesinde şu ifadeler yer aldı: Sovyetler Birliği egemen bir ülkenin tüm haklarına sahiptir. Ve bu Cumhuriyetin üst yetkileri bölgesel her türlü kararda kendi cumhuriyetinin vatandaşlığına sahip olacak dendi. Bu ifadelerin ve bu kararın neler getirdiğini anlamak zor değil.

"RUSYA HER ZAMAN UKRAYNA'NIN ORTAĞI OLMUŞTUR"

Tüm yalanlara karşın halkımız yeni jeopoltik gerçekleri kabul etmiştir ve yeni ülkeleri tanımakla kalmayıp Rusya'nın son derece zor şatlarda, Ukrayna gibi diğer ülkelerde var olma çabasına girmişti. Ukrayna bizim ülkemizin kaynaklarının çok büyük bir bölümünü elinde bulmuştur. Sadece enerjiden bahsetmiyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya vermiş olduğu ayrıcalıklara bakacak olursanız, 90'lı yıllardan 2000'li yıllara kadar 250 milyar ruble gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Bunun yanı sıra Ukrayna'nın kapatılmış borçlarından bahsediyoruz. Yüzlerce milyar dolarlık. Rusya tüm Sovyetlerin borçlarını sırtlandı.

Ancak buna karşılık olarak yeni bağımsız ülkeler sadece yapmış olduğumuz anlaşmalar çerçevesinde bazı kaynaklarından vazgeçtiler. Ancak Kiev bunları uygulamadı. Kendileri Sovyetler Birliği'nin kaynaklarının ortadan kalktığını söylemiştir. Rusya her zaman Ukrayna'nın çıkarları için ideal bir ortak olmuştur.

ALMANYA'DAN KINAMA

Putin'in görüşmede ayrıca Rusya Güvenlik Konseyi'nin bugünkü toplantısı hakkında bilgi verdiğini aktaran Hebestreit, Schozl’un telefon görüşmesinde Rusya’nın Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıma planını kınadığını aktardı.

Hebestreit, “Scholz, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ni bağımsız devletler olarak tanıma planlarını kınadı. Böyle bir adım, Doğu Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümüne ilişkin Minsk Anlaşmalarına açıkça aykırı olacak ve bu anlaşmaların Rusya tarafından tek taraflı ihlali olacaktır” dedi.Hebestreit ayrıca, “Görüşmeler sırasında Başbakan Scholz, Rusya Devlet Başkanı'na gerilimi derhal düşürmesi ve birleşik kuvvetleri Ukrayna sınırından çekmesi çağrısında bulundu. Özellikle Doğu Ukrayna'da ateşkese uymanın ve gevşeme işaretleri vermenin artık önemli olduğunu vurguladı. Rusya'nın burada özel bir sorumluluğu var” ifadelerini kullandı.

AB'DEN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Joseph Borrell, Putin kararını resmen açıklamadan kritik bir mesaj verdi. Borrell, Ukraynalı Rus yanlısı ayrılıkçıların kurduğu Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının Moskova tarafından tanınması halinde yaptırımların hazır olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler de tarafları Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün altını oyacak "tek taraflı hamlelerden" sakınma çağrısı yaptı.

DÜNYA ALARMA GEÇTİ

Rus medyasının gelişmeyi duyurmasıyla dünya alarma geçti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Savunma Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın da güvenlik ekibiyle Beyaz Saray'da gelişmeleri takip ettiği biliniyor. CNN'in haberine göre; Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, CIA Direkötrü Bill Burns, ülkede fedaral tatil olmasına karşın Beyaz Saray'a geldi. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de Beyaz Saray'a geldiği öğrenildi.

Putin: Somut bir tehditle karşı karşıyayız Rusya-Ukrayna krizinde gerilim sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Güvenlik Konseyi'nde açıklamalarda bulundu NATO'ya yüklenen Putin, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin savaşı Rusya'ya taşıyacağını söyleyerek "Somut bir tehditle karşı karşıyayız" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'!de Cenevre'de yapılacak ABD-Rusya arasındaki görüşmenin tarihinin belli olduğunu açıkladı.

Kremlin'den açıklama: Putin-Biden görüşmesi için somut plan yok Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi konusunda henüz somut bir plan olmadığı belirtildi.

Kremlin: Putin ve Macron bir günde iki kez görüştü Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim zirveye tırmanıyor.Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bir günde iki defa görüştüğünü bildirdi.

Beyaz Saray'dan açıklama: Biden ve Putin prensipte anlaştı Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik bir işgal olmaması durumunda Joe Biden'ın Putin ile buluşmayı prensipte kabul ettiği duyuruldu.