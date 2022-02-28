Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin beşinci gününe girildi. Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus ordusuna karşı koymaya devam ederken başkente 25 kilometre uzaklıktaki İrpin kentine girmeye çalışan Rus birlikleri püskürtüldü. Rus askerleri liman şehri olan Berdyansk'taki kamu binalarını ele geçirdi. Ukrayna’dan gelen son bilgilere göre, Kiev ve Harkov’da yeniden patlama sesleri duyuluyor. Rusya lideri, ordusunu nükleer alarma geçirip yaptırımlar için Batı’ya gözdağı verdi. Kiev, Moskova’nın görüşme talebini kabul etti. Taraflar Belarus sınırında masaya oturuyor.

50 BİN ASKERİ GÖZDEN ÇIKARDI

Tüm dünyanın gözleri iki ülke arasındaki savaşa çevrilmişken İngiliz istihbaratının sızdırdığı bilgilere göre Ukrayna’ya yönelik başlattığı işgalde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 50 bin askeri gözden çıkardı.

İngiliz istihbarat yetkilileri raporlarında Rusya’nın savaşta şu ana kadar 3 bin askerini kaybettiğini belirtirken Rusya Sağlık Bakanlığı ise ‘tıbbi acil durum’ için hazır olunması yönünde talimat verdi. Bu talimat ise Moskova’nın saldırılarını artırmayı planladığı ve mevcut savaşta çok sayıda asker kaybına hazırlandığı şeklinde yorumlandı. Öte yandan Ukrayna ise Rusya’nın 4 bin 300 askerini kaybettiğini açıkladı.

BU DİRENİŞ BEKLENMİYORDU

Moskova’nın beklediğinden daha fazla direnişle karşı karşıya kaldığını belirten ABD’li üst düzey bir savunma yetkilisi ise Rus kuvvetlerinin ezici üstünlüğüne rağmen düşündüğü ilerlemeyi kaydedemediğini ve ivmesinin bir kısmını kaybettiğini söyledi.

Savaşın maliyetinin Rusya için arttığı, cephede Ukrayna ordusunun direnişiyle karşılaşan ve çok sayıda kayıp veren Rusya’nın lojistik açısından sıkıntıya girdiği, yakıt yokluğu nedeniyle bazı tankların yolda terk edildiği belirtiliyor.

Öte yandan Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının uzayabileceğini belirten İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, “Bu birkaç yıl olabilir. Rusya’nın güçleri olduğunu biliyoruz ama Ukraynalılar cesur ve ülkelerini korumaya kararlılar” değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, Rusya'ya hava sahaları kapatıldığı için Cenevre'deki toplantıya gidemeyecek Rusya'nın Ukrayna üzerine işgale başlamasıyla Avrupa ülkeleri Rusya'ya hava sahasını kapatmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve heyeti, Cenevre'de düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi Toplantısı'na bu sebeple katılamayacağını duyurdu.

Amerikan kargo devleri Rusya sevkiyatlarını askıya aldı Amerikan kargo şirketleri FedEx ve UPS, Ukrayna'ya saldırısından dolayı Rusya'ya yapılan sevkiyatların askıya alındığını duyurdu.