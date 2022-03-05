Türkiye Gazetesi

Ukrayna, hafta başında SpaceX tarafından gönderilen Starlink uydu internet terminalleri aldığını açıklamıştı. SpaceX CEO’su Elon Musk, Ukrayna’yı Starlink konusunda uyardı. Elon Musk, Twitter paylaşımında, “Starlink, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde hala çalışan tek Rus olmayan iletişim sistemi. Bu nedenle hedef alınma olasılığı yüksek. Lütfen dikkatli kullanın” dedi.

Devamında Musk, kullanıcılardan yalnızca gerektiğinde Starlink'i açmalarını ve anteni insanlardan mümkün olduğunca uzağa yerleştirmelerini ve görsel algılamayı önlemek için antenin üzerine hafif kamuflaj yerleştirmelerini istedi.

ELON MUSK, 'BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ' DEDİ

SpaceX uzay şirketinin geliştirdiği Starlink uydu interneti, erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde insanların internet kullanmasını mümkün hale getiriyor. Elon Musk, Ukrayna’da devam eden işgal nedeniyle ülkeye Starlink internet terminalleri bağışladı.

Starlink servisi, Ukrayna’da bir internet güvenlik araştırmacısı tarafından uydu iletişimi için kullanılıyor. Ancak milyarder girişimci Elon Musk, Rusya'nın hava saldırılarında Starlink terminallerini hedef alabileceğini söyleyerek uyardı.

Elon Musk, yeni bir Twitter paylaşımında ise Rusya kaynaklı haber siteleri hakkında dikkat çeken bir ifade kullandı. Tweet'te Musk, "Starlink'in bazı hükümetler (Ukrayna değil) tarafından Rus haber kaynaklarını engellemesi istendi. Silah zoruyla olmadıkça bunu yapmayacağız. Özgür konuşma yanlısı olduğum için üzgünüm." dedi.

NASA araştırmacısı Umut Yıldız, 'uzay krizi'ne açıklık getirdi: Artık SpaceX var! Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana uzay projeleri dahil olmak üzere Batılı ülkeler ile Rusya arasında gerilim ve yaptırımlar artıyor. Peki, uzayda son durum ne? Rusya ile ortaklık bozulursa gerçekten de Uluslararası Uzay İstasyonu Dünya’ya düşebilir mi?

Elon Musk'tan Ukrayna'ya destek! Starlink uydularını aktif etti Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırılar altıncı güne girdi. Çatışma ve bombardıman altındaki ülkede muhtemel bir internet kesintisinin önüne geçmek için Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in şirketi ülkeye uydu internet servisi Starlink terminallerini Ukrayna’ya gönderdi. Ukraynalı bakan sosyal medya hesabı üzerinden Musk’a teşekkür etti.

Elon Musk, Rusya'nın "Uzay üssünü düşürürüz" tehdidine cevap verdi Milyarder girişimci Elon Musk, Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu tehdidine ilişkin konuştu. Musk, Rusya’nın uzay üssünü yörüngeden düşürmeye çalışması halinde SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonunu kurtaracağını söyledi.