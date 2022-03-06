Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi 11'inci gününde sürerken, Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Cumhuriyetçiler Komitesi Bağışçıları toplantısında yaptığı konuşmada ilginç bir öneride bulundu.

Amerikan basınındaki haberlere göre Trump, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’yı vurmayacaklarını söylemeyi bırakması gerektiğini belirterek Biden'ın politikasını eleştirdi. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sadece kendi döneminde başka bir ülkeyi işgal etmediğini savunan Trump, Rusya ile ilgili ilginç bir öneride bulundu.

"ARKAMIZA YASLANARAK İZLERİZ"

ABD’nin, F-22 savaş uçaklarına Çin bayrağı asarak Rusya’yı bombalamasını, ardından da suçu Çin’e atmasını öneren Trump, "Artık birbirleriyle kavgaya başlarlar, biz de arkamıza yaslanarak oturup izleriz" dedi. Cumhuriyetçi senatörler, Trump’ın şakasını kahkahalarla alkışladı.

Trump, NATO’yu 'kağıttan kaplan' şeklinde nitelendirerek, "Hangi noktada, insanlığa karşı bu kitlesel suçlara katlanamayacağımız söylenecek? Bunun olmasına, devam etmesine izin veremeyiz" ifadesini kullandı.

Vladimir Putin ve Donald Trump

"SANKİ ONDAN KORKUYORLAR"

Trump, golfçü John Daly'yle perşembe yaptığı telefon görüşmesinde de çarpıcı bir açıklama yapmıştı. 75 yaşındaki isim, Putin için "Herkes, 'O bir nükleer güç' diyor. Sanki ondan korkuyorlar" demişti.

Putin'le arkadaş olduğunu söyleyen Trump, "Onunla çok iyi anlaşıyordum. 'Vladimir bunu yaparsan, Moskova'yı vururuz. Moskova'yı vuracağız' demiştim. Putin buna biraz inandı, yüzde 5-10 gibi. Tüm ihtiyacım olan da bu" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'tan Putin'e tehdit: Moskova'yı vururuz Eski ABD Başkanı Donald Trump golfçü John Daly ile yaptığı telefon görüşmesinde Putin'i tehdit ettiğini söyleyerek 'Moskovay'yı vururuz' ifadelerini kullandığını belirtti.