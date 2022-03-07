Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıların ardından ABD'li teknoloji, medya hizmet sağlayıcı ve yapım şirketi Netflix’ten, Rusya'daki hizmetlerini askıya alma kararı geldi. Netflix tarafından yapılan açıklamada, Rusya'da akışlı video yayın hizmetlerini satma ve sağlama hizmetlerinin askıya alınacağı kaydedildi. Şirket yaptığı açıklamada, "Mevcut koşullar göz önüne alındığında, Rusya'daki hizmetimizi askıya almaya karar verdik" ifadelerini kullandı. Netflix, mevcut abone hesaplarına ne olacağını veya bu konunun ne zaman yeniden değerlendireceğini ise belirtmedi.

TikTok'tan dikkat çeken Rusya kararı Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna işgali hakkında yalan haber yapanlara 15 yıla kadar hapis cezasını onaylamıştı. Bunun üzerine TikTok Rusya'da bazı faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu.