Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından saldırıları sürerken Rusya geçtiğimiz haftalarda Japonya'nın Kuril Adaları üzerinde hak iddia ettiğini söylemiş ve bunun ardından tehlikeyle karşı karşıya kalan Japonya, ABD ile beraber bir tatbikat düzenledi ve Rusya'ya adeta bir gözdağı verdi.

Rusya ve Çin’in bölgede artan askeri varlığı ve Kuzey Kore tehlikesiyle zor bir güvenlik ortamı ile karşı karşıya olan Japonya'nın Amfibi Hızlı İntikal Birliği’nden 400 asker ve Okinawa adasında konuşlu 600 ABD deniz piyadesinin uzak Japon adalarına yönelik düşman işgali senaryosu altında dün gerçekleştirdiği tatbikatın Fuji Dağı yakınlarında Shizuoka eyaletinde yapıldığı belirtildi.

RUSYA'YA KARŞI GÖZDAĞI

Osprey hava araçları ve M777 gibi topçu silahlarının da kullanıldığı tatbikatın, Ukrayna işgali ile gündeme gelen Rusya’nın geçtiğimiz hafta Japonya’nın üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları’nda hava savunma tatbikatı düzenlenmesinin ardından gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Japonya ve ABD birlikleri, Japon adalarına yönelik bir işgal girişimi senaryosu altında hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi.

AMAÇ MÜDAHALE YETENEKLERİNİ GÜÇLENDİRMEK

Dün gerçekleştirilen tatbikatın, ABD ve Japonya’nın caydırıcılık ve müdahale yeteneklerini güçlendirmek üzere yapılan üç haftalık bir ortak tatbikatın parçası olduğu öğrenildi.

RUS DONANMASI JAPONYA'NIN KUZEYİNDE

Geçen hafta içerisinde, Hokkaido ile Japonya'nın ana karası Honşu arasındaki Tsugaru Boğazı'ndan, toplam 10 Rus gemisi geçiş yapmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kuril Adaları bölgesinde karadan havaya füze sistemlerinin dahil olduğu askeri tatbikat düzenlediğini açıklamıştı. MSDF'nin, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Rus donanmasının, Japonya etrafında artırdığı faaliyetlerinin amacını analiz edeceği kaydedildi.

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