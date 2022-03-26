Türkiye Gazetesi

24 Şubat tarihinden beri şiddeti artarak devam eden Rusya-Ukrayna savaşının son bulması için düzenlenen müzakerelerden henüz "çözüm" çıkmadı. Bu bağlamda Moskova yönetimi müzakerelere yönelik ilginç bir açıklama yaptı. Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, Ukrayna’nın müzakerelerde acele etmediğini söyleyerek “Kilit konularda ilerleme yok” dedi.

"UZLAŞMAYA YAKINIZ, ANCAK..."

Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky bu hafta boyunca heyetler arasında video konferans yöntemiyle görüşmeler yaptıklarını belirterek, “Müzakereler Pazartesi'den Cuma'ya video konferans yoluyla tüm hafta boyunca devam etti ve yarın da devam edecek. İkincil konularda uzlaşmaya yakınız ancak kilit konularda ilerleme yok” dedi.

UKRAYNA'YI SUÇLADI

İlerleme sağlanamayan kilit konulardan Rusya’nın Ukrayna’dan taleplerini sıralayan Medinsky, “Ukrayna’nın tarafsız statüsüne ek olarak hayati önem taşıyan bir dizi pozisyonu sağlayan kapsamlı bir anlaşmada ısrar ediyoruz. Ukrayna’nın askerden arındırılması, Nazilerden arındırılması, Kırım’ın Rusya topraklarında tanınması ve Donbass konularında bir anlaşma yapılmasının olası olmadığını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Ukrayna tarafının müzakereleri erteleme yönünde girişimlerinden bahseden Medinskiy, “Ukraynalı meslektaşlarımızın ne yazık ki müzakereleri uzatma arzusunu görüyoruz. Acele etmiyorlar. Zamanın kendi lehlerine çalıştığını düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.

NATO Zirvesi sonrası Zelenskiy ile kritik temas: Gündem sahadaki durum ve müzakereler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile, sahadaki durum ve müzakerelerin görüşüldüğü bir telefon kouşması gerçekleştirdi.

Zelenskiy müzakere sürecine ilişkin açıklama yaptı: Zor ve tartışmalı sürüyor Rusya-Ukrayna arasında müzakerelere ilişkin açıklama yapan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sürecin "zor" ve "tartışmalı" şekilde devam ettiğini bildirdi.

Kremlin'den Rusya-Ukrayna müzakerelerine dair açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin, ülkenin NATO üyeliğinin yanı sıra Rusya’nın teklifleri konusunda referanduma gidebileceklerini söylemesi üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan cevap geldi.

Zelenskiy: Putin ile müzakereye hazırım Zelenskiy, Putin'i kastederek; "Onunla müzakereye hazırım. Son iki yıldır hazırdım. Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum' dedi.

Zelenski: Müzakere Rusya için tek şans Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere ilişkin bir video yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlama zamanı geldi." dedi.

Ukrayna'dan müzakere açıklaması: Yalanlarınızı savaş halindeki bir ülkede yaymayın Rusya-Ukrayna müzakereleri devam ederken, söz konusu sürece ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, müzakerelerle ilgili ortaya atılan asılsız haberlere tepki gösterdi.