Türkiye Gazetesi

Çin'in en büyük kenti Şangay'da günlük koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor. Kentte son 24 saatte 4.500 Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından sayıların tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle kentin ekonomik kalbi olan ve 25 milyon kişinin yaşadığı Pudong bölgesinde 1 Nisan'a kadar 'karantina' kararı alındı.

İKİ AŞAMALI KAPANMA SİSTEMİ

Şangay Belediyesi, iki aşamalı kapanma sistemine geçiş kararı aldı ve bunun ilk adımı olarak Pudong'un 1 Nisan Cuma gününe kadar kapatılacağını açıkladı. Yetkililer, ekonomik istikrarsızlık oluşturabileceği için 25 milyon nüfuslu kentte kapatmaya gitmeye şu ana dek direnmişti. Ancak kentte, pandeminin başından bu yanaki en yüksek vaka sayısı kayda geçince, tutumları değişmiş gibi görünüyor.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, Pudong bölgesinin 1 Nisan'a kadar kapatılmasının ardından sıranın kentin batı bölgesi Puxi bölgesine geleceği ve buranın da 6 Nisan tarihine kadar kapatılacağı belirtildi. Ayrıca açıklamada, kapanma boyunca tüm vatandaşların evlerinden çıkmamaları uyarısı yapan Belediye, servis sektörü dışında faaliyet gösteren işletmelerin de kapalı kalacağını duyuruldu.

Toplu taşıma çalışmayacak, şirketler ve fabrikalar ise ya faaliyetlerini durduracak ya da uzaktan çalışılacak.

SERT ÖNLEMLER ALINIYOR

Belediye'nin kapanma kararının ardından Şangay'da yaşayan Tayvanlılar tarafından yapılan açıklamalarda ise, kentte Covid-19 vakaların son dönemde aniden arttığı ve Çin’in sert önlemler alarak durumu kontrol altına almak için çalıştığı ifade edildi. Tayvanlı vatandaşlar ayrıca yemek ihtiyaçlarını evlerine sipariş ederek giderdiklerini belirterek, bunun dışında sağlık, gaz, ulaşım ve elektrik sağlayan işletmelerin ise kentte görevlerine devam ettiklerini kaydetti.

Öte yandan Çinli yetkililer, Şangay'ı kapatmamak için çok uğraşmış, hatta kentin Covid-19 salgını ile mücadele biriminde görevli Wu Fan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Şanghay kentini kapatmak Güney Çin Denizi'ndeki kargo gemilerini denize mahkum etmektir" demişti.

Şangay'da 26 Mart Cuma günü Covid-19 vaka sayısı 2.631 kişi olarak kaydedilmiş, bu rakam ise Çin’in toplam vaka sayısının yüzde 60'ına denk gelmişti.

Araştırmada ilginç sonuç: Karantina Covid’den ölümleri önlemede etkisiz İzole olmak ve hastalıktan korunmak için sınırların kapatılması ve uzaktan çalışma gibi alınan birçok önlemin koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümleri etkilemediği yapılan araştırmada ortaya koyuldu.

Pekin’de bir pozitif vaka üzerine tüm bina karantina altına alındı Çin’in başkenti Pekin’de bir iş yeri çalışanında Covid-19’un Omicron varyantı görülmesi üzerine tüm bina karantinaya alındı.