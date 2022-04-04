Türkiye Gazetesi

Dünyada petrol ve petrol ürünleri üretimi bakımından üçüncü sırada yer alan Rusya, aynı zamanda dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunuyor. Ukrayna’yı işgal girişimi nedeniyle uygulanan yaptırımlar sebebiyle Rusya’nın petrol ihracatı ve üretiminde düşüş beklentisi, küresel dizel tedarikinde de potansiyel bir krizi tetikliyor.

Günlük yaklaşık 5 milyon varil ham petrol ihracatı gerçekleştiren Rusya’nın benzin, fuel-oil nafta ve dizel gibi petrol ürünleri ihracatı ise günlük 3 milyon varili buluyor. Söz konusu bu ürünlerin ihracatının 2 milyon varilini ise dizel oluştururken küresel dizel talebi günlük 30 milyon varil seviyesinde bulunuyor.

ÜRETİMDE 3 MİLYON VARİL DÜŞÜŞ

Rusya’nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle Birleşik Krallık ile ABD’nin Rus petrolüne ambargo uygulaması ve Avrupalı birçok petrol şirketinin Rusya’daki operasyonlarından çekilmesi sonucu ülkenin günlük petrol üretiminde yaklaşık 3 milyon varillik düşüş bekleniyor.

DİZELDE TEDARİK KRİZİ KAPIDA

Rusya'nın petrol ürünleri ihracatının azalması ve ham petrol üretimindeki düşüş, küresel ekonomi için en önemli göstergelerden olan dizelde potansiyel tedarik kısıtının zeminini hazırlayabileceği öngörülüyor. Dizel talebinin özellikle OECD, ABD, Latin Amerika ve Avrupa ülkelerinde arttığını fakat rafinerilerin bu talebi karşılamakta güçlük çektiğini belirten Londra merkezli petrol veri şirketi OilX Kıdemli Analisti Neil Crosby, bu durumun savaş öncesinde başladığını söyledi.

Ukrayna ordusu Rusya'daki petrol tesisini vurdu Rusya'da Belgorod şehrinin valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol deposuna saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Biden'ın açıklamaları sonrası brent petrol sert çakıldı Brent petrol fiyatları 112 dolar seviyesinde iken yüzde 5 düşüş yaşadı. Sabah saatlerinde 106 dolardan işlem gören Brent petrol, Biden'ın stratejik petrol rezervlerinin kullanılmasına izin vermesiyle yeniden çakıldı. Yaşanan düşüşün ardından benzin ve motorinde indirim beklentisi oluştu.

TPAO'ya Adıyaman'da petrol işletme ruhsatı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) Adıyaman'da 7 bin hektar saha için 20 yıl süreyle petrol işletme ruhsatı verildi.