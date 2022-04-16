Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında 52. güne girilirken gerilim gittikçe tırmanıyor. Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan veriler göre savaşından başlangıcından bu yana 900 bin sivil yaşamını kaybetti. Milyonlarca Ukraynalı vatandaş ülkesini terk etti. Ukrayna’nın başkenti Kiev, Rusya saldırılarından en çok etkilenen kentlerden biri oldu.

"ÇOCUKLAR VAR"

Kiev belediye başkanı şehrin vurulduğunu açıkladı. Saldırılar şiddetini arttırırken Gostomel’de birçok ev kullanılamaz hale geldi. Savaşın ağır izlerini taşıtan şehirde bir aile Rusya’nın saldırılarına karşı evin bahçesine mermer kullanarak “çocuklar var” yazdı. Ailenin savaşa karşı çaresizliğini gösteren yazı dron ile görüntülendi. Büyük bir sitenin içerisinde yer alan evin çevresindeki birçok yapının hasar aldığı görülürken, yazının bulunduğu evde hasar bulunmaması dikkat çekti.

Kiev Belediye Başkanı Kliçko kentin bombalandığını duyurdu Ukrayna-Rusya savaşında 52. güne girilirken gerilim gittikçe artıyor. Başkent Kiev güne bomba sesleriyle uyandı. Kiev’in Darnitskiy kentinde yaşanan patlamada kayıplarla ilgili henüz net bir bilgiye ulaşılamadı. Kiev’in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram kanalından saldırıyı doğruladı. Saldırılar devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Kiev'deki askeri tesisin vurulduğunu açıkladı.