Türkiye Gazetesi

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde ikinci silahlı saldırı düzenlendi. Sabah saatlerinde Hampton County’deki Cara's Lounge adlı kulübe düzenlenen saldırıda 9 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Güney Carolina eyaletindeki Columbiana Alışveriş Merkezi’ne dün düzenlenen saldırıda ise 14 kişi yaralanmıştı.

Polis, saldırıyla ilgili gözaltına aldığı üç kişiden biri olan 22 yaşındaki Jewayne M. Price'ın tutuklandığını duyurdu.

New York polisi, metro saldırısının şüphelisinin kimliğini açıkladı ABD’de Brookly’ndeki metro istasyonunda dün gerçekleşen ve 23 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili 62 yaşındaki Frank R. James adlı kişinin 'şüpheli' olarak arandığını bildirildi.

ABD'nin New York metrosunda silahlı saldırı ABD’nin New York şehrindeki metro istasyonuna ateş açıldı. Metro seferlerinin durduğu belirtilirken, en az altı kişinin vurulduğu aktarıldı. New York itfaiyesi ise, Brooklyn metro istasyonunda birden fazla kişinin vurulduğunu ve bölgede patlayıcılar tespit edildiğini söyledi. ABD'nin New York kentindeki metro istasyonunda düzenlenen silahlı saldırının terörle ilişkilendirilmediği ifade edilerek, saldırıda yaralananların sayısının 16'ya yükseldiği ve 10’unun silahla vurulduğu aktarıldı.