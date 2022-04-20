Türkiye Gazetesi

Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram tarafından yapılan açıklamada, 100’e yakın Mistral füzesinin Ukrayna'ya gönderildiğini duyurdu. Gram, gönderilen füzelerin Ukrayna ordusuna büyük fayda sağlayacağını ve son derece etkili silahlar olduğunu söyledi.

100’E YAKIN UÇAKSAVAR FÜZESİ GÖNDERİLDİ

Gram yaptığı açıklamanın devamında diğer ülkelerin de Ukrayna’ya benzer silah sistemlerini gönderdiğini belirtti. Savaşın başladığı günden bu yana Norveç, Ukrayna’ya 4 bin tanksavar ve askeri teçhizat sağladı.

ZELENSKİY’DE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, mart sonunda Norveç parlamentosuna gönderdiği video mesajda, Oslo'dan hava savunma füzeleri talep etmişti.

Ölen Ukraynalı askere diz çökerek veda ettiler Ukraynalılar, Rusya’nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı asker Oleksandr Kovalchuk'u son yolculuğuna diz çökerek uğurladı.

Pentagon: Ukrayna'nın artık daha çok uçağı var ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna'ya başka ülkelerin uçak verdiğini, ABD'nin ise uçak parçaları tedarik ettiğini açıkladı. Kirby, Ukraynalıların şu anda iki hafta öncesinden daha fazla uçağı olduğunu söyledi.

Rusya’dan müzakere açıklaması: Ukrayna’ya güvenmiyoruz Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Rusya-Ukrayna arasındaki müzakere sürecine ilişkin açıklama yaptı. Zaharova, “Rusya artık Ukraynalı müzakere heyetine güvenmiyor” dedi.