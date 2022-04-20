Türkiye Gazetesi

Bahreyn adına yarışan Kenya doğumlu kadın atlet Damaris Muthee Mutua'dan spor camiasını üzen haber geldi. 28 yaşındaki uzun mesafe koşucusu Mutua, kendisi gibi atlet olan Etiyopyalı erkek arkadaşı Koki Fai'nin Kenya'nın Iten kasabasındaki evinde ölü bulundu. Mevcut deliller ışığında Mutua'nın hafta sonu öldürüldüğü ve cinayet zanlısı Fai'nin ülkeyi terk ettiği düşünülüyor.

ALTI AYDA İKİNCİ ATLET ÖLDÜRÜLDÜ

Mutua, uzun mesafe koşucularının yüksek irtifa antrenmanı yaptığı Iten kasabasında son 6 ayda öldürülen ikinci kadın atlet oldu. 2017 ve 2019'da kadınlar 10 bin metrede dünya 3'üncüsü olan Kenyalı Agnes Tirop da 13 Ekim 2021'de evinde bıçaklanmıştı. Cinayetle suçlanan Tirop'un eşi tutuklanmıştı.

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