Türkiye Gazetesi

Bandırma'da 4 aylık hamile olan dini nikahlı eşi Hazal Alpyörük’ü defalarca bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Kadir M.(29), güvenlik amacıyla Erdek'e götürülüp, bugün öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek, çevik kuvvet eşliğinde Bandırma Adliyesine getirildi.

Zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu tamamlanan Kadir M, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SÖYLEDİKLERİ KAN DONDURDU

Zanlı adliyeye girerken gazetecilerin, "Hamile olduğunu biliyor muydun" sorusuna bağırarak, "Kim olsa aynı şeyi yapardı" diye cevap verdi.

Hamile eşini kayalıklardan iten kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis Muğla Fethiye'de Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan eşini iterek karnındaki bebeğiyle ölümüne neden olduğu iddia edilen Hakan Aysal ile ilgili karar çıktı. Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Hamile eşini 1,5 yaşındaki kızının gözü önünde katletmişti: Cani eşin ifadesi ortaya çıktı Dini nikahlı olduğu 6 aylık hamile eşi Hasret Dalkoparan’ı 1,5 yaşındaki kızının gözü önünde katlederek parçalara ayıran cani eşin ifadesi ortaya çıktı.