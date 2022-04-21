Türkiye Gazetesi

Afrika kıtası, asırlardır açlıkla mücadele ediyor. Kıtada bu kriz her geçen gün daha da büyüyor. Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı Doğu Afrika Bölge Direktörü Michael Dunford, vahim tabloyu bir kere daha gözler önüne serdi.

"3 SEZONDUR YAĞMUR YAĞMIYOR"

Dunford, bölgede 3 sezon boyunca yağmur yağmadığına ve kuraklığın devam etmesinin 20 milyon kişiyi etkileyebileceğine dikkati çekti. Doğu Afrika'nın kuraklık riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Direktör, bölgede 81 milyon kişinin gıda güvenliğinin olmadığını söyledi.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI AFRİKA'YI DA VURDU"

Michael Dunford "Somali'de kuraklık yaklaşık 6 milyon kişiyi etkiledi ve halihazırda 1,4 milyon kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor. Etiyopya 'da 7 milyon, Kenya'da da 3,5 milyon kişi kuraklıktan zarar gördü" dedi. Ukrayna- Rusya savaşının etkilerinin de bölgede hissedildiğini ve gıda fiyatlarının yüzde 23 arttığını söyleyen Dunford "Bu artış Etiyopya'da yüzde 66, Somali'de ise yüzde 36 olduğ. Dünya Gıda Programı, Doğu Afrika'ya yardım için 6 ay boyunca 327 milyon dolara ihtiyaç duyuyor. Ancak bu fonun sadece 64 milyonu toplayabildik" ifadelerini kullandı.

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