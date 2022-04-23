Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 2 aylık süreç geride kalmak üzere. Bu kapsamda iki ülkenin zayiatları artsa da Rusya savaşın başlangıcından bu yana kayıpları hakkında net bir açıklama yapmaktan kaçındı. Bu gelişmelerin akabinde Rusya Devlet Başkanı Putin'i oldukça sinirlendirecek bir takım bilgiler orataya çıktı. Öncelikle Harkov ve Sumi'nin tam karşısındaki mezarlıkta Ukrayna'nın vurduğu Rus tanklarının sıraya dizilmiş görüntüleri yayıldı. Söz konusu görüntülerin yankıları sürerken Kremlin'e yakınlığıyla bilinen haber ajansı Readovka da Ukrayna'da ölen Rus asker sayısının 13 bin 141 olduğunu yazdı. Fakat bu haberi çok geçmeden yayından kaldırdı.

BİNLERCE RUS TANKI İMHA EDİLDİ

Savaşta geri kalan 2 aylık süre zarfında Ukrayna tarafının gösterdiği direniş, tüm dünyanın takdirini topladı. Ukrayna'nın savaşın başından bu yana Rus tanklarını havadan vurduğu görüntüler kamuoyuna yansıdı.

Ukrayna, savaşın başından bu yana binlerce tankı imha etti. Rus ordusunun teçhizat bakımından büyük kayıp verdiği konuşulurken, bu tanklarla ilgili çok çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı.

'İşgal' ve 'savaş' gibi kelimelerin kullanımının yasak olduğu Rusya'da yine büyük bir sızıntı meydana geldi. Bu sızıntıda Rus tanklarına ait görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde Ukrayna tarafından vurulan tankların Harkov ve Sumi'nin karşısındaki boş arazide sıralandığı görüldü.

ÖLEN RUS ASKER SAYISININ TOPLAMINI AÇIKLAYIP KISA SÜREDE KALDIRDILAR

Kremlin'e yakınlığıyla bilinen yayın organlarından Readovka'nın yazdıkları da şok etkisi yarattı. Readovka haberinde, Ukrayna'da 13 bin 414 Rus askerinin öldürüldüğünü ve 7 bininin de kayıp olduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın günlük bilgilendirme toplantısından alınan verilere dayandırılan haberde ayrıca Ukrayna'nın batırdığı Moskva savaş gemisinde 116 denizcinin öldüğü, 100'den fazlasının da kayıp olduğu aktarıldı. Readovka'nın daha sonra bu haberi silmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Yayın kuruluşu, olaydan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, haber sitesinin hacker saldırısına uğradığını açıkladı.

Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı'nda da konuya ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, Moskova'da bir denizcinin öldüğünü ve 27'sinin kayıp olduğunu doğruladı fakat 396 denizcinin tahliye edildiğini savundu.

Rusya, Odessa'ya roketle saldırdı Rusya'nın, Ukrayna'nın Odessa şehrinde yer alan çok katlı bir binayı roketle hedef alarak vurduğu öğrenildi. Odessa'dan yapılan açıklamada ise ""Odessa şehrine roketli saldırı düzenlendi ve altyapı hedef alındı" denildi.

Rusya’nın gizli planı ortaya çıktı! Ukrayna’dan sonra Moldova’yı işgal edecek Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 2 ay geride kalırken, bölgeden yapılan sıcak açıklamalar gündem olmaya devam ediyor. Kiev ve çevresindeki şehirlerden çekilen Rus orduları yeni rotaları oluşturdu. Donbass’a doğru hareket geçen Rusya, bölgeyi ele geçirmek istiyor. Üst düzey bir Rus komutanı ise Putin’in gizli hedefini ifşa eti. Rustam Minnekayev isimli komutan, Rusya’nın ilk önce Odessa sonra da Moldova’ya saldıracağını açıkladı. Ortaya atılan bu iddialar ise dünyanın gündemine oturdu.

Rusya savaşta bir sonraki hedefini açıkladı Rus Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı Rustam Minnekaev, Rus ordusunun Ukrayna'da devam eden savaşta ikinci aşamadaki görevinin Donbass ve Ukrayna'nın güneyinde tam kontrolü sağlamak olduğunu ifade etti