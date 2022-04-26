Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Covid-19’a yakalandığı bildirildi. Yapılan açıklamada Harris’in semptom göstermediği belirterek, kendisini evde tecrit edeceği ifade edildi.

"BAŞKAN VEYA FIRST LADY İLE YAKIN BİR TEMASI OLMADI"

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Covid-19 testi pozitif çıktı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, “Son seyahat programları nedeniyle Başkan veya First Lady ile yakın bir teması olmadı" ifadeleri kullanılarak, "Başkan Yardımcısı, CDC yönergelerine ve doktorlarının tavsiyelerine uyacak. Testleri negatif çıktığında Beyaz Saray'a geri dönecek" denildi.

Harris’in semptom göstermediği belirterek, kendisini evde tecrit edeceği ifade edildi. Geçtiğimiz haftayı California'da geçiren Harris, dün gece Washington DC’ye dönmüştü ve bu nedenle son günlerde ABD Başkanı Joe Biden ile yüz yüze görüşmediği belirtildi.

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