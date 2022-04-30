Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore'de sadece devlet onaylı akıllı telefonlar kullanılıyor ve insanlar özel takip programlarının bulunduğu bu telefonlarla yurt dışını takip edemiyor, yurt dışıyla bağlantı kuramıyor. Kuzey Koreliler, telefonlarıyla sadece rejim tarafından onaylanmış internet sitelerine girebiliyor. Her telefon belli zamanlarda otomatik olarak ekran görüntüsü alıyor ve bunları silinemeyecek şekilde depoluyor.

Son zamanlarda ülkeden kaçan iki kişiden elde edilen bilgilerle Çin'den gizlice ülkeye sokulan bir uygulamayla insanların telefonlardaki devlet kontrolünü aşabildiği ortaya çıktı. İngiltere’deki The Mirror gazetesinin haberine göre Kuzey Kore diktatörü Kim Jong-un bunu önlemek için ağır cezalar getirdi.

EN AZ 3 AY AĞIR ÇALIŞMA CEZASI

Telefonlarına "manipülasyon programı" yükleyerek kontrolü delenler çalışma kamplarına atılarak en az 3 ay ağır işlerde çalıştırılacak. Bunlar ayrıca 100.000 Kuzey Kore Won'u kadar para cezasına çarptırılacak. Bu para 2.000 TL'den daha az olsa da Kuzey Kore'deki ortalama maaşın yaklaşık 10 katı.

Güney Koreli aktivistten Kuzey Kore'ye balonlu eylem: 1 milyon broşür gönderdi Güney Kore’de bir aktivist, Kuzey Kore’de Kim Jong-u kızdıracak eylemde bulundu. Aktivist Kuzey Kore’ye balonla tam 1 milyon broşür gönderdi. Daha önce de benzer eylemde bulunan aktivist broşürlerin yanı sıra dünyadan haberler ve USB disklerini de paketlere koydu.

Kuzey Koreli hackerlerdan 620 milyon dolarlık kripto vurgunu ABD'li yetkililer, Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanlarının geçtiğimiz ay popüler Axie Infinity oyununun oyuncularını hedef alan 620 milyon dolarlık kripto para soygunundan sorumlu olduğunu açıkladı.