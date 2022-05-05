Türkiye Gazetesi

İngiltere’de bulunan bir hayvanat bahçesinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Mike Hodge isimli bir bekçi, merakına yenik düşerek bir aslan kafesinin içerisine girdi. Merakını gideren bekçi kafesten çıkmak isterken ayağı kaydı ve düştü. Bunu fırsat olarak gören aslan ise adamın üstüne atladı.

ÜSTÜNE ATLADI

Kafese giren bekçinin düşmesiyle harekete geçen aslan, Hodge'yi aldı ve içeri doğru sürükledi. Bu sırada ise adamın boynundan tutarak dişlerini geçirmeye başladı.

AĞZINDAN ZAR ZOR ALDILAR

Olayı gören çevredeki güvenlik görevlileri ise yaşlı adamın yardımına koştu. Hodge'yi aslanın elinden kurtaramayan hayvanat bahçesi görevlileri son çare olarak havaya ateş açarak aslanı korkuttu. Aslanın yaşlı adamı bırakmasıyla içeri giren görevliler, Hodge'yi çekerek dışarı aldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ağır yaralar alan 72 yaşındaki bekçi, hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Hodge'nin vücudunda kırıklar olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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