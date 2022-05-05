Türkiye Gazetesi

İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bennett ve Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana konusunu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Zelenskiy'e atfen sarf ettiği "Hitler de Yahudi kökenliydi" sözleri oluşturdu. Rusya Devlet Başkanı Putin, söz konusu ifadelere ilişkin Bennett'ten özür diledi.

İNSANİ KORİDOR

Görüşmede Bennett'in Rus ordusunun kuşatması altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentinden insani tahliyeler için bir teklif sunduğu belirtildi. Putin'in de "Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç insani koridoruyla sivillerin ve yaralı sivillerin tahliyesine izin sözü verdiği" aktarıldı.

İkilinin, Lavrov'un "Hitler Yahudi asıllıydı","En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerin kendisiydi" şeklindeki ifadelerini ele aldığı paylaşıldı. Bennett'in Lavrov'un ifadeleri için "Putin'in özrünü kabul ettiği, Yahudi halkına ve Holokost'a ilişkin tavrını açıkladığı için teşekkür ettiği" bildirildi.

KREMLİN "ÖZÜR"DEN BAHSETMEDİ

Söz konusu telefon görüşmesine ilişkin Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise Putin'in İsrail'in bağımsızlık günü dolayısıyla Bennet'i ve İsrail halkını kutladığı bildirildi.

Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı, gettolarda ve toplama kamplarında işkence gören, Naziler tarafından cezalandırma operasyonları sırasında öldürülen 6 milyon Yahudi'den yüzde 40'ının SSCB vatandaşı olduğunu hatırlattı ve İsrail’de yaşayan gazilere sağlık ve esenlik dileklerini iletmelerini istedi." ifadelerine yer verildi. Kremlin'in açıklamasında Putin'in özür dilediğine ilişkin bir bilgi yer almadı.

KREMLİN: AZOVSTAL’DAKİ DURUM GÖRÜŞÜLDÜ

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada ise Putin’in yaptığı telefon görüşmesinde İsrail’in bağımsızlık günü nedeniyle Bennett’i ve İsrail halkını kutladığı bildirildi.

Dostane Rus-İsrail ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve iki ülkenin liderleri arasında faydalı temasların sürdürülmesi konusunda karşılıklı ilginin dile getirildiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna’daki durum ile ilgili kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Görüşmede Birleşmiş Milletler temsilcileri ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile iş birliği içinde yürütülen, milliyetçi oluşumların silahlı üyeleri tarafından tutulan sivillerin Azovstal fabrikasının sahasından tahliyesi de dahil olmak üzere insani konulara özel önem verildi.” ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede Putin, Rus ordusunun sivillerin güvenli çıkışını sağlamaya hazır olduğunu, Kiev yetkililerinin Azovstal'da kalan silahlı güçlere silahlarını bırakmaları emrini vermesi gerektiğini vurguladı.

9 Mayıs'ta hem Rusya'da hem de İsrail'de kutlanan Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın Zafer Bayramı öncesinde Putin ve Bennett’in, bu tarihin her iki ülke halkları için özel önemini vurguladığı aktarılan açıklamada, o yılların olaylarıyla ilgili tarihsel gerçeklerin dikkatle korunması ve Holokost kurbanları da dahil olmak üzere tüm ölenlerin anısını onurlandırmanın önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı, gettolarda ve toplama kamplarında işkence gören, Naziler tarafından cezalandırma operasyonları sırasında öldürülen 6 milyon Yahudi'den yüzde 40'ının SSCB vatandaşı olduğunu hatırlattı ve İsrail’de yaşayan gazilere sağlık ve esenlik dileklerini iletmelerini istedi.” ifadelerine yer verildi.

LAVROV'UN "HİTLER" SÖYLEMİ İSRAİL'İ KIZDIRDI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Hitler'in Yahudi asıllı olduğu yönündeki açıklamalarına İsrail'de en üst düzeyden tepkiler gelmiş, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve diğer birçok üst düzey isim, Lavrov'un açıklamalarına tepki göstermişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, iki ülke arasında Lavrov'un açıklamalarıyla artan gerilime ilişkin değerlendirmesinde, İsrailli paralı savaşçıların Ukrayna'daki Azov taburunda Rusya'ya karşı savaştığını söylemişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise dün Haaretz'de yayımlanan röportajında Lavrov'dan sözlerini geri almasını ve özür dilemesini istemişti.

İsrail, Suriye'deki askeri hareket özgürlüğünü göz önünde bulundurarak, temkinli hareket ettiği Rusya ile ilişkilerini korumakta zorlanıyor.

İsrail ordusu, Rusya'nın askeri olarak aktif rol oynadığı Suriye'de, Moskova ile koordinasyon halinde İran ve rejim hedeflerine çok sayıda hava ve füze saldırısı gerçekleştiriyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'tan Lavrov'a 'özür' çağrısı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir" ifadeleri nedeniyle, sözlerini geri alması ve özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Birlikte Hitler'i yendik, Putin'i de yeneceğiz Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba yaptığı açıklamada, “Birlikte Hitler'i yendik, Putin'i de yeneceğiz" dedi.