Türkiye Gazetesi

938.000 yetişkinin bilgilerini analiz eden araştırmacılar fazla kiloluluktan obezliğe geçiş ihtimalinin erkeklerde yüzde 9, kadınlarda yüzde 13 olduğunu tespit ettiler.

KİLO ALMA RİSKİ KADINLARDA YÜZDE 44 DAHA FAZLA

Bu, kadınlarda riskin yüzde 44 daha fazla olduğu anlamına geliyor. Leicester Üniversitesi’ndeki araştırmaya liderlik eden Profesör Thomas Yates, bu duruma çocuk bakımından dolayı kadınların fazla hareket etmemesinin yol açtığını söyledi.

Çocukları okula götürme ya da alışveriş yapmanın ailede genelde kadınlara kaldığını ifade eden Yates, “Bu faaliyetlerden uzak kalmaları ve bir de stres sebebiyle beslenma alışkanlıklarının bozulması kadınların daha fazla kilo almasına yol açtı. Karantinada alışverişi genelde erkekler yaptı. Alışveriş ve benzeri sebeplerle erkeklerin aktifliklerinde karantinada da çok fazla azalma olmadı” dedi.

Bayramda kilo almamak için uzmanından tavsiyeler Ramazan ayında uzun süren açlık ve az beslenme metabolizmayı yavaşlatabilir. Ramazan’dan sonra ise eski yeme düzenine hızlı bir şekilde geri dönmek kilo artışını tetikleyebilir. Peki, ama ne yapmalı? Ramazan’dan sonra eski beslenme düzenine nasıl geçmeli? Bayram ziyaretlerinde beslenme konusunda neye dikkat etmeli? Uzmanından öneriler…

Dikkat, kilo almanızın sebebi çürük dişleriniz olabilir! Çürük dişleriniz sadece ağzınıza değil, vücudunuzdaki birçok organa zarar veriyor. Çünkü çürük dişlerin yapısında bulunan mikroorganizmalar ve oluşturdukları lezyonlar hem kalbe hem böbreklere hem de mideye zararlı. Ayrıca çürük dişler fazla kilo almanıza da yol açabiliyor. Nasıl mı? Gelin, cevabını uzmanından dinleyelim…

Gebelikte aşırı kilo almaktan kaçının Dr. Turan Uslu, gebelikte bel ağrısı şikayetlerini azaltmak için aşırı kilo almaktan kaçınılması gerektiğini söyledi.