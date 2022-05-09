Türkiye Gazetesi

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, 2022'nin ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin ilk çeyrekteki net karı, net gelirlerindeki sert artışla 3,7 milyar avroya yükseldi. BioNTech, geçen yılın ocak-mart döneminde 1,12 milyar euro kar açıklamıştı.

Şirketin toplam gelirleri ilk çeyrekte 2021'in aynı dönemine göre yüzde 211 artarak 6 milyar 374 milyon euroya çıktı. Piyasalarda BioNTech'in gelirlerine ilişkin beklenti 4,01 milyar euro olması yönündeydi. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 48 milyon euro gelir elde etmişti.

Şirketin hisse başına karı da 14,24 avroya denk gelerek 8,52 euroluk beklentiyi aştı.

ŞİRKET AŞI GELİRİ BEKLENTİSİNİ ARTIRDI

BioNTech, COVID-19 aşısı geliri tahminini 13 milyar eurodan 17 milyar euroya yükseltti. Şirket, geçen yıl aşıdan toplam 19 milyar euro gelir elde etmişti.

BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte bu yıl 2,4 milyar doz dağıtımı için 100'den fazla ülkeyle anlaşma yaptığını ve ilk çeyreğin sonuna kadar toplam 750 milyon doz COVID-19 aşısı faturalandırdığını duyurdu.

Alman şirket, 2021'de 2,6 milyar doz aşının teslimatını gerçekleştirmişti.

BioNTech, gelecek haftalarda, COVID-19'un Omicron varyantına yönelik aşı geliştirme çabalarına ilişkin laboratuvar verilerinin elde edileceğini de duyurdu.

Bu arada, BioNTech'in 2021'deki net karı, artan aşı satışlarıyla 10,3 milyar euro olarak gerçekleşmişti. BioNTech'in 2021'deki yaklaşık 19 milyar euroluk aşı satışının Almanya'nın GSYH'sine 0,5 puanlık katkı sağladığı bilgisi veriliyor.

BioNTech kurucusu Şahin'den kanser aşısına ilişkin açıklama BioNTech CEO'su Uğur Şahin covid-19 aşısından sonra kanser hastaları için kanser aşısı üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Uğur Şahin açıkladı: Biontech’ten milyon dolarlık anlaşma BioNTech'in Üst Yöneticisi ve Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin, Biontech’in yeni bir anlaşmaya imza attığını açıkladı. Kanser tedavisinde TCR teknolojisini geliştirmek için iş birliği yapan şirket Medigene adlı şirkete 29.5 milyon dolardan fazla ödeme yapacak.

Uğur Şahin açıkladı: Pfizer-BioNTech’in Omicron aşısı ertelendi Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Üst Yöneticisi ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, Omicron varyantına özel aşı için denemelere başladıklarını duyurmuştu. Şahin, yeni yaptığı açıklamayla veri toplamadaki yavaşlık nedeniyle aşının gecikeceğini bildirdi.